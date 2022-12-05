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肯德基推聖誕巨大桶！新品奶香炸雞、可可蛋撻、吉拿棒限定開賣

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出聖誕限定新品，包括奶香脆雞、可可蛋撻、肉桂吉拿棒，還有會員獨家的「聖誕驚喜巨大桶」全台限量1萬份。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基12/6起推出期間限定3大聖誕新品，包括「酪雪繽紛奶香脆雞」、還與知名品牌HERSHEY’S打造「可可蛋撻」、更有耶誕氣氛的「肉桂吉拿棒」；同步還有PK APP會員獨家的「聖誕驚喜巨大桶」全台限量1萬份！

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲「酪雪繽紛奶香脆雞」12/6~1/9期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝）

肯德基將於12/6到明年1/9期間限定推出「酪雪繽紛奶香脆雞」，在人氣咔啦脆雞上鋪上一層由洋蔥、起司、酸奶油調製的香濃雪花乳酪粉，撒在炸雞上，再撒上洋香菜、紅辣椒碎片增添風味，一口咬下，濃郁起司奶香和洋蔥甜香交織，搭配多汁的咔啦脆雞，口感層次豐富。

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲「酪雪繽紛奶香脆雞」濃郁起司奶香和洋蔥甜香交織，搭配多汁的咔啦脆雞，口感層次豐富。（圖／記者林育綾攝）

同場加映歐美最受歡迎傳統甜點「肉桂吉拿棒」，外酥內鬆染，撒上肉桂珍珠糖粉增添風味，散發出滿滿肉桂香氣，異國耶誕氣氛節慶感爆棚。

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼更與知名品牌HERSHEY’S合作，推出「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

而12/6~2/20期間，更與知名品牌HERSHEY’S合作，推出「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」，其中可可蛋撻以肯德基經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，奶蛋內餡包裹可可，淋上HERSHEY’S濃郁可可醬，再撒上酥脆黑巧可可杏仁酥餅，以金色砂糖妝點。

「濃醇可可摩卡」則是由義大利精品咖啡LAVAZZA咖啡豆製作而成的香醇拿鐵，加入經典HERSHEY’S巧克力醬。

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基「聖誕驚喜巨大桶」12/6開放會員獨家搶購，全台限量1萬桶，售完為止。（圖／記者林育綾攝）

而PK APP還推出超狂「聖誕驚喜巨大桶」，內含「酪雪繽紛奶香脆雞X4、咔啦脆雞X4、濃醇金燦可可蛋撻X3、原味蛋撻X3、肉桂吉拿棒X6、地瓜QQ球X10顆、上校雞塊X8、巧克力醬1杯，還加碼肯德基與印花樂連謬設計款聖誕桌巾，整桶只要999元。「聖誕驚喜巨大桶」在12/6上午10點半開放會員獨家搶購，僅限外帶自取，全台限量1萬桶，售完為止。

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基「聖誕驚喜巨大桶」全台限量1萬桶，售完為止。（圖／記者林育綾攝）

而人氣速食摩斯漢堡近來也推出多款新品，包括早餐「日式胡麻豬排福堡」及「培根奶油濃湯」，另外迎接2023年，還推出三麗鷗聯名新年福袋，12月起消費不限金額，就能以899元加購，內含多款Hello Kitty、蛋黃哥周邊，粉絲一定要把握。同步在MOS Order App「安心取溫馨送」，也推出咖啡「買10送10、買5送3」等組合優惠。

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