肯德基連續14天「買1送1」！套餐最低下殺5折　必買清單一次看

▲肯德基12/6~12/19連續14天優惠，多種人氣套餐最低5折起，還有6大熱門點心飲料「買1送1」。（圖／翻攝自肯德基官網）

記者林育綾／綜合報導

為迎接雙12，肯德基將於12/6~12/19連續14天推出「雙12歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」，多達21種人氣餐點組合最低下殺5折起，還有6大熱門點心飲料「買1送1」，無論是愛吃咔啦脆雞、蛋撻、雞塊、香酥脆薯，或是期間限定的青花椒、台酒麻油紙包雞系列，都能用超省優惠價吃一波。

▲肯德基12/6~12/19連續14天，推出雙12優惠。（圖／業者提供）

肯德基在12/6~12/19連續14天，推出6大人氣夯品「買1送1」，包含最受喜愛的4塊上校雞塊、香酥脆薯、草苺起司冰淇淋大福、玉米濃湯、可樂；這次還祭出來自義大利市佔率第一、最受歡迎的精品咖啡品牌LAVAZZA 咖啡豆製成的熱義式咖啡，都享買1送1優惠。

雙12優惠也推出多種個人經濟套餐，價格在$99~$155之間，像是咔啦脆雞、紐澳良烤堡、咔拉雞腿堡，搭配香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、上校雞塊等多樣組合可選擇，也有獨家封烤技術的台酒麻油紙包雞，讓消費者一個人也能吃得超澎湃。

超狂的雙人經濟套餐，也集結多款人氣商品，推出$222、$333的優惠價，其中讓狂粉難以抗拒的「青花椒咔啦雞腿堡、咔啦雞腿堡歡聚餐」等祭出下殺6折起優惠；再加碼推出下殺62折的會員獨享「年末歡聚餐」，包含5塊咔啦脆雞及一整盒的原味蛋撻，可說是寵粉大放送。

▲摩斯漢堡祭出咖啡「買10送10」活動。（資料圖／記者林育綾攝）

而人氣速食摩斯漢堡，也持續推出咖啡週年慶會員獨享量購優惠，即日起至12/31 在MOS Order App「安心取溫馨送」買大杯摩斯咖啡或拿鐵，可享「買10送10」、「買5送3」的優惠，可分次跨店領取，適合慢慢享用及轉贈給親朋好友。

▼肯德基12/6~12/19，6大人氣點心飲料買1送1，點圖可放大。（圖／業者提供）

▼肯德基12/6~12/19，個人經濟套餐61折起，點圖可放大。（圖／業者提供）



▼肯德基12/6~12/19，雙人經濟套餐6折起，點圖可放大。（圖／業者提供）

▼肯德基12/6~12/19，會員專屬優惠。（圖／業者提供）

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