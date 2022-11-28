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摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

▲▼摩斯漢堡12月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯推出三麗鷗聯名新年福袋（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡再推新品！12月即將上市早餐「日式胡麻豬排福堡」及「培根奶油濃湯」，另外迎接2023年，還推出三麗鷗聯名新年福袋，12月起消費不限金額，就能以899元加購，內含多款Hello Kitty、蛋黃哥周邊，粉絲一定要把握。另在APP也推出咖啡買10送10、買5送3等組合。

「日式胡麻豬排福堡」以傳統經典小吃「刈包」構思，採選可愛的貝殼造型刈包，夾入厚實黃金豬排，放上爽口高麗菜絲，再以特調柚香胡麻醬汁增添風味層，售價70元，將於12月16日上市起在早餐時段（10點半前）推出。

同時，MOS Order App「安心取溫馨送」推出「冬日限定元氣早餐」嚐鮮優惠套組，內含日式胡麻豬排福堡與中杯摩斯咖啡，優惠價89元。

▲▼摩斯漢堡12月優惠。（圖／業者提供）

▲APP推出嚐鮮優惠套組，日式胡麻豬排福堡與中杯摩斯咖啡，優惠價89元。（圖／業者提供）

而新上市的「培根奶油濃湯」以奶油濃湯為基底，加入爆炒過的培根，與馬鈴薯丁、紅蘿蔔丁等配料細心熬煮，成就出綿密滑順的湯頭，口感馥郁迷人，售價65元。

同步推出2023「三麗鷗聯名新年福袋」，12月起消費不限金額，就能以899元加購，內含冬季必備保暖萬用毯1件、可愛派對圖樣收納袋1個、Hello Kitty蛋與黃哥派對封口夾1組、超萌3D杯蓋1個(Hello Kitty款及蛋黃哥款隨機出貨)、還有MOS美味派對分享券12張（價值1000元起），數量有限，售完為止。

▲▼摩斯漢堡12月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡同步推出2023「三麗鷗聯名新年福袋」。（圖／業者提供）

而「咖啡周年慶」延續11月活動好評，摩斯接力祭出第二波歲末咖啡優惠，12月1日至12月31日止，凡來店消費兩杯大杯摩斯咖啡享優惠價90元、大杯拿鐵咖啡享優惠價120元、季節限定飲品「椪糖雲朵拿鐵」享優惠價60元、澳式拿鐵「摩斯馥樂白」享優惠價65元。

在MOS Order App「安心取溫馨送」也持續推出咖啡週年慶會員獨享量購優惠，活動內容含大杯摩斯咖啡「買10送10」，原價1,200元，優惠價600元、大杯拿鐵咖啡「買10送10」，原價1,600元，優惠價800元；另還有「買5送3」的組合，可分次跨店領取，適合慢慢享用及轉贈給親朋好友。

▲肯德基早餐推出「花生嫩雞系列」3款新品，包括「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡 」、「花生起司蛋堡」。（圖／肯德基提供）

另外，人氣速食肯德基近來推出3款超火早餐新品，「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡」、「花生起司蛋堡」，單點最低只要35元起，花生控必吃！

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