全聯隱藏「1好物」超熱賣！她失心瘋狂掃6瓶：怎麼可以不拿

▲全聯是不少婆婆媽媽日常生活採買最愛逛的賣場之一。（圖／記者周宸亘攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

全聯福利中心經常有優惠折扣，是許多婆媽和小資族的愛店。一名女網友就分享自己最愛在全聯買的好物，表示每次去看架上都幾乎快被掃光，這次還遇上買2送1活動，讓她超開心買了6瓶，沒想到釣出不少愛用者一致推薦，「真的好用！」

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▲看到「買2送1」優惠，讓她超心動。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）



一名女網友在「我愛全聯-好物老實説」發文表示，近日下午她因為嘴饞便到公司附近的全聯想買點心吃，再加上家裡多芬護髮精華快沒了來補貨，沒想到一走進過去就看到「買二送一」優惠，「身為抗拒不了『買幾送幾』其中一員，一定要拿到三六九的倍數啦」，除了護髮精華，還拿了沐浴乳，「小黃瓜綠茶的味道大推，洗完很清爽」，之後又看到一款沒用過的洗髮精，架上幾乎快被拿光，「紫色剩最後一罐欸怎麼可以不拿啦！」讓她立刻失心瘋，「一不留神就湊了6的倍數，等等下班怎麼扛回家」。

▲女網友是多芬一分鐘護髮精華的愛用者。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書）

貼文曝光後，意外釣出許多多芬系列的愛用者，不少網友都表示多芬系列真的超好用，「紫色主打易斷髮適用，我跟我媽都愛用」、「紫色這次一口氣買三罐哈哈可能都是被我買光的」、「多芬護髮一分鐘長的和碗狀的我都用過！兩個我都蠻喜歡～～長的是cp值真的很高、很常買ㄧ送ㄧ；碗狀是修護很有感」、「小黃瓜綠茶沐浴乳好用ㄟ～喜歡它的味道～水潤淨透洗髮精也喜歡，我家男孩洗完頭不臭了哈哈」。

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