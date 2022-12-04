陸多地公告「非必要不做核酸」　想做還得「提出特殊證明」

▲核酸檢測站貼出「非必要不做核酸」公告。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「白紙運動」爆發之後，官方終於開始調整防疫政策，包含北京、深圳、廣州、重慶等地都發出通告，宣布民眾搭乘交通工具不再查驗核酸報告，不少地方的核酸檢疫站更是直接貼出了「非必要不核酸」的告示牌。

北京市官方早在11月底就已經宣布，全市長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如果無外出需求，可以不參加社區核酸篩查。

隨後12月2日，北京市官方又宣布，12月5日起，公交、地鐵運營企業在核驗健康訊息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。

▼大陸多地爆發「白紙運動」，要求政府放寬防疫措施。（圖／路透社）



隨著北京防疫政策的轉變，大陸多個省市也快速跟進，包含成都地鐵不再查驗核酸檢測報告、天津軌道交通取消72小時核酸證明查驗。

至此，北京、廣州、深圳、天津、成都、重慶、石家莊、洛陽、合肥、貴陽等多個城市都已經公告，乘坐交通工具或地鐵不再查驗核酸報告。

同時，也有許多核酸檢測站直接貼出「非必要不做核酸」告示，並強調「做核酸請出示工作證名，就醫掛號證明、外出證明（機票、火車票）等。」由此可發現，除非有工作、就醫以及外出的需求，一般民眾可不必如先前天天做核酸。

▼大批民眾排隊做核酸的景象可能成為歷史。（圖／路透社）



另外，任職於復旦大學附屬華山醫院的網紅教授張文宏也在最近的一場公開活動上表示，走出疫情的關鍵，在於對脆弱人群的保護，建立免疫屏障，「未來對新冠病毒流行的控制，可能不在於核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水平。」

相關通告也令許多大陸網友非常振奮，留言肯定防疫政策的放寬，「期待回歸正常生活，這是人們渴望已久的呼聲！」「2023，讓我們回歸正常生活。指日可待！」「希望早點回歸正常生活。」

不過，也有一些網友較為沮喪，「實際上完全沒感覺到，我這還是要核酸啊。」「這都是大城市啊，我們這種小縣城沒有跟進。」「還是有很多地方得做核酸，放寬不是全國性的。」