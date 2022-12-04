花椰菜和覆盆子「1特徵」輸給蘋果！　更可能導致新冠病毒感染

▲花椰菜、覆盆子等食物表面更容易讓新冠病毒存活。（組圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國食品標準局（Food Standards Agency，下稱FSA）經實驗發現，新冠病毒在花椰菜和覆盆子等具有「表面凹凸不平」特徵的蔬果上可存活時間更長，病毒會比停留在蘋果等外皮光滑的農產品還要多活上數天。不過，專家也提醒，消費者受食物表面病毒感染的風險仍然非常低。

根據英國《每日郵報》報導，FSA的科學家在實驗室中進行測試，將新冠病毒（SARS-CoV-2）接觸於食品包裝和食物上，例如各種蔬果與瓶裝飲料。實驗結果發現，大多數樣本受病毒汙染的程度會在24小時內急遽下降，但甜椒或青椒、麵包皮、火腿和起司等食品，在某些條件下長達數天都能持續檢測出具傳染性的新冠病毒。

另外，新冠病毒在可頌麵包和法式巧克力麵包（pain au chocolate）上也能存活好幾小時，尤其是在花椰菜和覆盆子（raspberries）等表面凹凸不平的食物上，病毒可以存活的時間大幅高於蘋果等具有平滑外皮的食物。

不過，研究人員提醒，這項試驗是在實驗室中以人工方式刻意讓食物接觸新冠病毒，因此並不能完全反映出現實生活中的零售食品被汙染的程度，接觸程度越低，病毒能存活的時間也就越短，大眾消費者藉此途徑遭感染的風險仍然非常低。

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