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女大生自學美甲「宿舍做生意」！超狂月收驚呆一票人：買車又開店

▲▼女大生自學美甲，在宿舍做生意，結果月收入超驚人。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

▲女大生自學美甲，在宿舍做生意，結果月收入超驚人。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

記者柯振中／綜合報導

原來在宿舍也能做生意！廣東湛江年約20歲林姓女大生因為對美甲有興趣，於是找了老師學習，沒想到因此在宿舍爆紅，甚至每月收入過1萬元（人民幣，下同，約新台幣4萬3,500元），超強的生意頭腦，驚呆了一票網友。

綜合陸媒報導，林姓女大生相當喜歡美甲，上了大學以後，決定要開始自學，從大一開始就在女生宿舍做起了美甲生意。儘管一開始顧客不多，林姓女大生仍十分堅持，還找了老師學習，想讓技術更上一層樓。

隨著技術精進，林姓女大生在宿舍做出了口碑，生意也變得愈來愈好，直到大三的時候，幾乎每個月收入都超過1萬元，光是11月1日到30日的收款金額，就有1萬2,380元（約新台幣5萬3,845元）。

▲▼女大生自學美甲，在宿舍做生意，結果月收入超驚人。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

▲林姓女大生不但月入超過上萬人民幣，還開了美甲店、買下心目中的夢幻車輛。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

林女存夠了錢以後，還在外面開了美甲店，也買下了心中的夢幻車輛，實現了財富自由。林女也不禁感嘆，對於現有的成就，她相當滿足，也還好有一路堅持過來。

貼文曝光後，不少大陸網友被這種生意頭腦驚呆，不斷留言直喊，「上個學還把錢掙了，真的很優秀」、「賺錢這個能力真不是學就能學會的」、「想賺錢的總會去大膽嘗試、不怕失敗」、「厲害，沒畢業就完成了畢業以後的工作」、「審美不錯，美甲就是拚審美。」

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