向大學生買票！連江縣2候選人家屬遭羈押　1候選人10萬交保

▲連江地檢首次動用海巡隊巡防艇跨海查賄。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

連江縣北竿鄉某縣議員候選人及某鄉代候選人，針對在台灣本島念書12名首投大學生返鄉投票之際予以賄選，連江地檢更是首次動用海巡隊巡防艇跨海查賄，並首度查到設籍在馬祖的大學生受賄。檢察官27日持搜索票分別在馬祖、臺灣本島同步搜索傳喚偵訊多達16人，經複訊後28日將涉嫌買票的候選人家屬2人羈押、候選人10萬交保，其餘涉案人，包括12位大學生均訊後飭回。

▲▼自南竿福澳碼頭跨海前往北竿查察賄選。（圖／桃園地檢署提供）

馬祖本署黃元冠檢察長接獲有候選人向大學生賄選情資，即指示廖晟哲主任檢察官統整各項資料庫比對疑點後，指揮法務部調查局基隆市調 查站，與馬祖調查站、航業處基隆調查站、臺北市調查處、 連江縣警察局、內政部移民署北區事務大隊連江縣查緝隊共同偵辦。經調查官確認涉嫌受賄大學生於25日均有陸續從松山機場搭機抵馬，即協請行政院海洋委員會海巡署艦隊分署第十(馬祖)海巡隊支援 100 噸艦艇一艘(PP- 10037 巡防艇)，由專案人員於27日清晨 搭巡防艇，自南竿福澳碼頭跨海前往北竿查察賄選。

本案由廖晟哲主任檢察官協同派駐馬祖四鄉五島支援查賄的臺北地檢署游欣樺檢察官、新北地檢署陳香君檢察官、高雄地檢署高志程檢察官，親自持法院核發搜索票帶 同調查官、警官前往北竿鄉，執行搜索某縣議員候選人住處、某大學馬祖校區行政人員辦公室等二處所，並同步在臺灣本島及馬祖傳喚多達16人。

在臺灣本島傳訊部分，為落實最高檢察署邢泰釗檢察總長與福建高等檢察署金門檢 察分署鄭銘謙檢察長之區域聯防理念，協請桃園地檢署吳明嫺、徐明光檢察官在桃園立即複訊，以供交叉比對台馬二地供詞。

經檢察官複訊後，認北竿鄉某縣議員候選人之女、某鄉代候選人外甥二人，均因涉嫌犯投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，於今日凌晨檢附事證向連江地方法院聲請羈押獲准，人犯均當庭解送連江看守所羈押。其中某縣議員候選人之女有勾串共犯及湮滅證據等情事，經法院於今日凌晨4時許裁定羈押並禁止接見通信。另外，某縣議員候選人亦因涉嫌共犯投票行賄罪嫌重大，檢察官諭令交保新台幣10萬元，其餘涉案人，包括12位大學生均訊後飭回。