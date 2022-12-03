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他指甲突長出「1條蛇眼」畫面驚呆　過來人解答！超怕是癌王

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO指甲長出「蛇眼」 。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

若指甲出現異狀，建議趕快就醫！一名男網友透露，最近拇指指甲上長出1條黑線，恰好就冒在正中央，令原PO感到莫名惶恐，「大家知道這個是什麼嗎？」文章曝光後，釣出過來人回應，「我小時候也這樣！記得是免疫力差或是腸胃不好，我都說是『蛇眼』，到處秀給人看！」

一名男網友在Dcard貼出一張照片，可見他的左手大拇指上，正中間突然冒出「1條詭異黑線」，讓原PO困惑求問「有人知道這個是什麼嗎？」

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文章引發討論，一票網友卻胡鬧回應，「幫你查了Google，八成是癌症」、「陰性，不用隔離」、「月老牽紅線」、「你的快篩長到手上了」、「可能摔到液晶，直接換一個吧」、「我用筆畫都沒辦法那麼直」、「我想到一堆武俠小說裡的降頭」、「就說不要拿筆芯刺指甲」。

不過有過來人熱心建議，最好去看醫師檢查比較安心，「我有這個，給2位皮膚科醫師看過，都說是裡面有痣，所以長出黑紋，需要每半年定期追蹤一次」、「我也有，醫生說如果有擴大或往下延伸才需要去檢查，不然應該是裡面有痣」、「縱向黑甲症，我也有但沒那麼黑」、「我小時候也這樣！記得是免疫力差或是腸胃不好，我都說是『蛇眼』，到處秀給人看」、「我弟國小的時候，拇指指甲就開始長那樣，現在19歲還是活得好好的，應該不會像樓上說是癌症這麼誇張」、「我之前也這樣～好像是減肥營養攝取不足，後來吃健康點又補足各種維生素就淡很多了，但也不是每個人情況都一樣，建議還是去看個醫生」。

衛福部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬指出，會造成「縱向黑甲症」的原因，一部分是因為指甲下方或後方皮膚存有痣細胞、黑色素活化或良性增生，黑色素沉澱在甲床上，便會讓指甲看起來黑黑的，一般都是良性。

李瑜芬也提醒，縱向黑甲症雖無需治療，但仍需觀察、追蹤，如果指甲的黑色縱紋變寬邊黑，出現不規則的形狀，或在指甲附近皮膚出現跳躍性斑塊，則須當心為黑色素瘤，也就是皮膚癌，應至皮膚科就醫，安排進一步的檢查與治療。

指甲髒髒！他手冒「詭異黑線」拖5年　醫切片驚：是癌王…最後慘截肢。（圖／蔡逸姍醫師提供）

▲黑色素細胞瘤多數出現在四肢，想要把瘤切乾淨，一定要大範圍的切除，尤其是在長在指甲裡的。（圖／蔡逸姍醫師提供）

值得注意的是，皮膚科醫師蔡逸姍也曾在節目《健康2.0》分享案例，一名30多歲裝潢工人發現右手食指指甲出現黑色細線，起初不以為意，以為是工作時撞到，但隨著時間越來越久，細線不但沒有消失，反而變得更大，且外型越來越不均勻，才趕緊求助皮膚科醫師。經過檢查後發現，該男子的黑色素癌已是2期，需要在手指患處做局部切除手術。

蔡逸姍表示，惡性黑色素細胞癌可以說是「皮膚癌裡的癌王」，致死率極高，且存活率相當低，但還好該名男子來診間時是2期的狀態，做一些局部切除的手術還能保留手指頭。她也強調，很多有患者到診間都不敢相信一個小小黑黑的東西竟然那麼嚴重，加上一開始不以為意，因此不少人都是到末期才來看病，讓問題變得很棘手。

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