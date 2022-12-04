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戴「神帽」9連冠！挪威三鐵好手伊登還願　3千鐵粉擠爆順澤宮

記者唐詠絮／彰化報導

三鐵冠軍伊登，7月再度拿下PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌，此次與東奧鐵人三項金牌師兄布魯門菲受邀來台，今明二天到訪彰化，下午到埔鹽順澤宮參拜還願，有超過3000名粉絲到場。伊登透過翻譯說，很開心和台灣結下的緣份越來越深，很感謝有順澤宮帽的加持，為他帶來勝利，希望今天參拜後能再繼續保佑。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

伊登透過翻譯說，真的很瘋狂，看到那麼多人前來，真的非常開心！過去幾年，他曾到訪世界各地，但是台灣對他來說還是最特別的，不知道是因為這裡的空氣、還是這裡的人，今天雖然有得到廟方送的新的帽子，相當的開心，不過，最有意義的還是原本在日本撿到的那頂帽子。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

伊登指出，2019年是他第一次來到台灣，跟台灣結下緣分，沒想到緣分越來越深，非常開心能夠在疫情之後再次來到台灣，這次回來他有更多時間可以探索台灣，包括台灣的食物、台灣的文化，他也特別帶了朋友一起來台灣體驗大自然，這是非常特別的經驗。另外，今天很期待可以感謝神明，因為祂的保佑帶來非常完美、很棒的勝利以及職涯，也感謝所有在彰化縣邀請他來的人，用中文連說了2句「謝謝」。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

而布魯門菲特透過翻譯說，來到台灣是個非常棒的經歷，從看到伊登先生在東京找到這頂順澤宮帽子，他就在一旁看著整件事的發展，自從上次伊登來到台灣後，他就不斷聽到伊登說起這裡的故事，來到這個地方他感到十分榮幸。

順澤宮主委魏信顧表示，「有緣千里來相會」，順澤宮能與2位選手結下不可思議的因緣，一個運動選手要克服身體與心理的挑戰，相信伊登與布魯門菲特都有不畏艱辛、永不放棄的精神，才能在世界舞台上嶄露頭角，順澤宮秉持著「人做人的工作，神做神的安排」，每個人只要秉持心中的善意，打拼認真，必將圓滿。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

順澤宮廟方也由魏信顧代表致贈10,000元美金的營養金及繡有「TAIWAN」字號的宮帽，祝福伊登及布魯門菲特運動生涯持續發光發熱；伊登說，在過去幾年他到過世界各地，但他對台灣是最特別的，今天拿到了新帽子，但最具意義的還是之前的帽子。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

活動最後，媒體聯訪時，伊登被問到師兄布魯門菲也有神帽助攻，會不會擔心未來比賽多了一個人來互相競爭，伊登笑著說「師兄參賽時只能帶著贊助廠商的帽子，所以不擔心」，布魯門菲馬上接著說「沒關係，我可以晚上戴著睡覺」，話一說完，現場包括王惠美大家都笑成一團。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美表示，一頂帽子牽起伊登跟台灣彰化埔鹽順澤宮的緣分，這兩年來，看到伊登在國際賽壇上有非常傑出的表現，至今已拿到9面金牌，除了他的用心努力，相信也是玄天上帝對他的保佑，給予神蹟般的加持。明天也將到彰化八卦山大佛風景區參觀卦山村，王惠美也邀請伊登為「彰化觀光大使」，結合縣內風景名勝行銷彰化縣運動休閒觀光產業。

▲挪威三鐵好手伊登到順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）

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