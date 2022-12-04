出席扇庫百年活動！蘇貞昌再提高虹安：司法的事情，該怎辦就怎辦

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

2022九合一大選民進黨滑鐵盧、慘遭大敗，行政院長蘇貞昌今(4日)出席交通部台灣鐵路管理局於彰化扇形車庫舉辦的啟用100年慶祝活動，針對高虹安當選新竹市長後，仍以被告身分被傳喚一事，表示「司法的事情，就依法律進行，該怎麼辦、就怎麼辦！」

▲行政院長蘇貞昌出席彰化扇形車庫百年活動。（圖／記者唐詠絮攝）

台鐵局今於彰化扇形車庫舉辦「扇庫一世紀 世代同歡慶」扇形車庫啟用100年慶祝活動，現場由蘇貞昌帶領地方鄉親共同見證「百載難逢」的跨世代列車齊聚一堂之經典畫面，交通部長王國材也蒞臨共襄盛舉。

蘇貞昌受訪時，針對高虹安當選後仍以被告身分被傳喚，是否會影響其後續就職新竹市長一事發表看法，表示「司法的事情，由司法機關依法律進行，該怎麼辦、就怎麼辦！」

另民進黨選後論文風暴仍然持續延燒，桃園市長鄭文燦、基隆立委蔡適應紛紛遭撤銷學位。蘇貞昌也說，民進黨敗選後，社會各界有很多指教，每張選票都代表期待，要好好聽取各方意見，誠懇地、嚴謹地檢討，各種意見都該好好考量處理，「相關學術問題，由學術機關依相關程序處理，每個人就自己各種情勢，都有自己的判斷，我們都尊重。」

對於春節即將到來，春運是否會引發另一波疫情？蘇貞昌則表示，中國疫情確實一直在變化，但2019年疫情剛發生時，全世界都還不知情，也不知警惕，台灣是第一個登機檢疫的國家，感謝國人都能配合防疫規範，今天才能安全走到這裡，並開放國門、歡迎觀光客入境，這樣的成果很不簡單，「任何國家的疫情，我們都會緊密盯住，不能因為走到這一階段，讓別人疫情又來影響，我們都會謹慎因應。」