植髮植到死！30歲禿頭男「好想結婚」　多重器官衰竭痛苦身亡

▲印度一名30歲男子因為植髮失敗而死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

印度新德里30歲男子阿塔爾（Athar Rasheed）在電視產業擔任高階主管，年紀輕輕事業有成，卻長年飽受雄性禿之苦，為了能夠看起來更帥氣，並且完成娶妻生子的夢想，他去年鼓起勇氣植髮，未料發生併發症，最終導致多重器官衰竭，緩慢痛苦地死去。

62歲母親阿西亞（Asiya Begum）向記者公布兒子病容照片，只見阿塔爾的頭異常浮腫，全身布滿黑色皮疹。她回憶，兒子是家中唯一經濟支柱，原本只想透過植髮「增強信心」，未料竟然送命，「我兒子死得非常痛苦，他的腎臟停止運作，然後其他器官也衰竭了。我失去我的兒子，但不想要任何母親因為少數人的詐欺行為而失去孩子。」

阿西亞並未透露，兒子究竟花了多少錢接受植髮手術，而警方已經破獲這間黑心診所，逮捕密醫在內的4名嫌犯。

印度頭髮修復外科醫師協會秘書長馬亞克（Dr Mayank Singh）表示，一次植髮手術要價約35萬盧比（約新台幣13萬元），他的患者大多是25-35歲男性，希望改變外表後，能在職場更上層樓，甚至找到另一半。不過，由於手術昂貴，竟出現大量密醫，收取低廉費用，利用破舊設備完成手術，簡直罔顧人命。

《法新社》寫道，女性數千年以來都因為外表遭到品頭論足，但在日益物質化的社會，男性也越來越能感受到「必須看起來帥氣」否則就會失去社會地位的壓力。印度平權人士艾耶（Harish Iyer）也說，以前容貌壓力一面倒在女性身上，如今隨著生活方式轉變，男人也越來越注重打扮，「所有性別都必須表現得年輕有活力」。