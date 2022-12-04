他酸吳怡農「黑金關鍵」民進黨竟徵召　網：可能顏值有用

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詹江村酸吳怡農「黑金關鍵」民進黨竟徵召　網：可能顏值有用

▲▼壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲民進黨立委候選人吳怡農近期遭藍營質疑背後有黑道勢力。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，黨內黑道問題跟著浮上檯面，受到外界高度關注。民進黨立委候選人吳怡農近日也捲入黑道風波，成為對手王鴻薇攻擊的著力點，對此，國民黨桃園市議員詹江村4日在臉書發文表示「黑金關鍵吳怡農，民進黨還不知怎麼輸竟敢徵召。」

民進黨此次敗選原因，部分人士認為是民進黨執政「黑金化」，「館長」陳之漢日前更揚言明年要上凱道舉辦「黑道政府遊行」。詹江村也直言，民進黨敗選跟涉及「黑金治國」有關，而吳怡農在這裡面扮演的角色還非常關鍵，他指出，民進黨原先想如法炮製，以空戰方式抹黑顏寬恒為例，「沒想到反而吳怡農一整個被王鴻薇壓制。」

吳怡農因被質疑與黑道勢力間的關係，高調回擊稱前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光與其涉販毒、詐欺等罪的兒子趙介佑是他請離開跟開除的，但趙映光隨即駁斥並無此事。針對吳怡農陷入黑道風波，詹江村表示，此次立委補選，民進黨沒有另尋他人，還是徵召吳怡農，是有多不曉得九合一敗選的主因，此文也引來網友回應，「民進黨可能覺得顏值比較有用...」、「原諒他們已經沒人才，不然蘇貞昌怎麼還沒下台。」

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