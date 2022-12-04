2024總統最新民調賴清德奪冠　他不看好曝阻礙

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

美麗島電子報最新2024總統大選民調結果，若為副總統賴清德、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲三人對戰，支持度依序為34.3%、33.8%、13.5%，但要是國民黨改派黨主席朱立倫參戰，則朱立倫以11.1%墊底，而賴清德在2個組合中都居冠。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，結果他不是很看好。

吳子嘉指出，原本賴清德遙遙領先，如今九合一大選後降了7個百分點，侯友宜則隨著新北市大勝，總統行情也水漲船高，柯文哲方面因為擠壓下降，「我的解讀。這是侯友宜最高的情況，這三人2024打成三腳督，會變成這次台北市的放大版」，且若藍軍整合成功，侯友宜的33.8％加上柯文哲的13.5％，就有機會贏過賴清德。

不過，吳子嘉表示，民進黨存有腐敗的問題，賴清德雖與其沒有掛勾，但他要是不能解決，揹著這個政黨選總統，「我不是很看好」。

吳子嘉也說，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁不需要攪和2024這局，改強推他的話民進黨就完蛋，整個黨報銷掉，他多在高雄市用心一點比較好，如果搞這些反而是會把自己搞死掉。

至於民進黨主席改選，吳子嘉認為，賴清德一定會出來，這是民進黨現在唯一翻轉的機會，如果沒有出來，那朱立倫都可以選上2024的總統。