吠陀占星12月運勢！水瓶財運旺　射手進入人生下個階段

文／李靜唯老師

2022年剩下最後一個月，12月份誰會是上天揀選的幸運星座，阿南德同門派、台灣吠陀占星權威李靜唯老師分析，吠陀雙魚、處女事業旺、吠陀射手跟牡羊則是桃花開，財運最好的是吠陀水瓶，至於吠陀金牛則要小心健康。

想要了解自己的吠陀星座是哪一個，可以參考以下的對照表。李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月事業運最旺：雙魚、處女；事業運要注意：天蠍

雙魚（3/15-4/14）（吉）



先前辛苦安排的付出與努力，12月開始要收割成果了，在許多工作夥伴的幫助下，即使遇到困難也都能夠迎刃而解，只是要注意可能會有些許的意外發生，造成困擾。

處女（9/15-10/14）（吉）



12月有可能受到長官信賴安排工作任務給你，而工作的內容又剛好是你熟悉擅長的領域，因此建議拿出你的才華好好表現，或許還能夠爭取到升遷的好機會。

獅子（8/15-9/14）（平）



12月工作方面，可以透過討論或是自我發想，創造出很好的點子，只要你有十足的信心去行動，應該會有還不錯的成績，只是另一方面，可能還是會受到一些環境因素的阻礙。

天蠍（11/15-12/14）（凶）



12月工作方面，很有可能因為粗心或是不夠專注，造成無法順利達到預期目標的狀況，可以的話，表現出自我檢討的誠懇態度，或許還能夠得到長官的諒解。

▲處女能夠爭取到升遷的好機會。（示意圖／pexels）



12月感情運最旺：射手、牡羊；感情運要注意：摩羯



射手（12/15-1/14）（吉）



與對象彼此之間的聊天話題不斷，12月會覺得天南地北都能聊，也因為契合度越來越高，可以開始討論人生的下一個階段該如何規劃安排了。

牡羊（4/15-5/14）（吉）



渴望擁有愛情或正面臨被長輩催婚壓力的人，12月將可能有突破性的發展，尤其還單身的人，身邊會出現適合的人選，如果願意的話，12月將可以開始累積愛情能量。

雙子（6/15-7/14）（平）



12月感情狀況好壞參半，兩人之間可能因為某些議題造成雙方爭吵，但是也會因為爭吵而更瞭解彼此之間的問題點，只要願意花心思調整改善，還是能夠甜蜜升溫。

摩羯（1/15-2/14）（凶）



12月會發現，情感生活已經出現枯燥乏味的狀態，也代表著彼此的緣份可能已經走到了盡頭，建議進行一場良善的溝通，不要惡言相向，就讓彼此畫一下一個完美的句點吧。

▲單身的牡羊，身邊會出現適合的人選。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）



12月財運最旺：水瓶；財運需注意：天秤、巨蟹



水瓶（2/15-3/14）（吉）



12月是財運還不錯的好時機，可以多方參考各種投資標的，你的眼光將能夠選中獲利最好的一個，並且還有機會遇到好的合作夥伴，共同創造財富。

天秤（10/15-11/14）（凶）



12月的財運很容易遇到波折，資金方面容易有入不敷出或是周轉不靈的情況，小心在這個月投資不但無法獲利，還會有套牢賠錢的可能性。

巨蟹（7/15-8/14）（凶）



12月建議財務最好走保守的路線，因為外在環境因素的變化很大也很快，如果有想要拓展生意的計畫，這個月最好先緩一緩，因為獲利不穩定可能會造成經營上的困難。

12月健康運要注意：金牛



金牛（5/15-6/14）（凶）



12月小心季節轉變容易過敏，尤其是皮膚容易出現各種乾癢或是脫皮現象。

▲金牛留意季節出現各種乾癢或是脫皮現象。（示意圖／pexels）



11月受到火星逆行沖金星影響，爆發不少虛擬貨幣破產的連鎖效應，再加上水星進入天蠍，大陸也出現民眾與中央的激烈對立衝突的白紙革命，阿南德同門派、台灣吠陀占星權威李靜唯老師更預言，12月3日水星進入射手座後，生活當中接收到的許多訊息會更加不容易分辨真偽。

同時，12月16日之後，太陽進到射手座，受到兩顆凶星影響，造成破產的骨牌效應可能會更加不樂觀，這段時間台灣也要注意糧食危機以及演藝圈之間的誹聞跟八卦也不會少，國內外檯面上的權威領袖，有可能更替下台或發生意外。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

►東風極柔3層抽取衛生紙一包18元！