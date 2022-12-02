2022最後機會！4星座「桃花一路狂炸」　聖誕節有人陪了

▲今年聖誕節不想一個人？看看以下準備脫單名單有沒有你。（示意圖／取自librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

2022年已來到最後一個月，已經魯了好久的你能否把握最後機會順利脫單，與另一半甜蜜共度聖誕節、跨年，甚至過年一同返鄉呢？塔羅牌老師艾菲爾公布12月「正緣報到」4個星座，上榜的有摩羯座、處女座、射手座及天秤座，桃花運一路狂炸，有望迎來美好又長久的戀情。請同時參考自己的太陽及上升星座。

最後一個月桃花運暴漲星座Top4：

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第4名：摩羯座

金星將在12/10走入摩羯命宮，為你帶來旺盛桃花運，就連出國旅遊、走在路上都有路人前來搭訕要LINE讓你受寵若驚。而單身者一定要把握2022年最後一個月，替自己尋覓桃花與真愛甜蜜過聖誕。至於正處於曖昧或暗戀階段者，可以試著主動出擊，邀約對方吃飯、聊天，因為彼此間的氛圍已經醞釀成熟，把握時機告白，就有機會修成正果。

第3名：處女座

進入12月，處女座的感情終於有望穩定，歷經過去一段時間空窗期，你開始懂得自己真正需要什麼，也了解哪種特質的對象最適合自己。擺脫過去總是遇人不淑的陰霾，而最後那一個人才是真正值得你去了解、交心、長遠相處的。特別是金星即將進入你的戀愛宮位，不論有伴者、單身者，都能明顯感覺到愛情越來越順利，不必太早否決兩人在一起的可能，因為在12月，甚至明年立春2/4前，愛情運都會聚焦在「日久生情」上，你會在驀然回首間迎來美好戀情。

▲射手座在這個月會有各種驚喜降臨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第2名：射手座

12月木星在射手的田宅宮與愛情宮的影響，讓你有股很想成家的衝動，愛情運勢也會有各種驚喜降臨。感情中最讓你期待的事情即將發生，會重新獲得激情，對自己更有自信，也容易遇到出乎意料的告白，或認識你過去不會考慮的異性，最後互有好感進一步交往。所以在這一個月，放假記得多到戶外走走，特別是聖誕節、跨年，認識新對象機率大增。另外也可留意不太熟的異性，感覺不錯可再深入了解，也許他就是你期待已久的人。

第1名：天秤座

最後一個月木星正往天秤的夫妻宮前進，使你的姻緣桃花運瞬間大漲，氣溫越冷、愛情運越旺。單身者會放下過去對理想情人的堅持與偏見，反而發現過去不曾注意過的好對象，這次極可能發展長久。而身邊認識已久的異性，有很大機會從朋友變戀人。有穩定交往另一半的天秤，無論你是男是女都主動出擊求婚吧！在這12月，無論有沒有伴，都能擺脫以往的框架，這樣的改變很好，會讓你們在愛情中更加甜蜜。

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