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下輩子要投對胎！天生富貴命「這輩子都不缺錢」TOP3星座

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

▲想知道自己有沒有「富貴基因」嗎？快看看自己有沒有上榜。（示意圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

「財神爺都沒看到我嗎？好缺錢啊！」是不少人的心聲，但是有些人卻是天生有「富貴基因」，錢會源源不絕的往他們那邊去，《科技紫微網》整理出天生富貴命「這輩子都不缺錢」TOP3星座，快看自己這輩子有沒有投對胎！

TOP 1：天蠍座

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聰明又冷靜的天蠍座，從小對錢財就是特別的敏感，雖然不一定是大財那種，但是小財卻是經常有的，像是撿到錢，或是買彩券中獎等等，都是天蠍座的日常，他們也擁有好的社交能力及看準商機的好眼光，所以這輩子都不會有缺錢的問題，想投資跟著他們的腳步就對了。

TOP 2：獅子座

愛面子又無法低調的獅子座，不論何時都需要把自己打扮王者風範，享受別人欣賞的眼光，所以他們會努力賺錢，讓自己可以有能力變成王者，加上他們本身事業心很強，所以通常位子就會越爬越高，收入也會跟著增加，就算不是天生富貴命，獅子座會讓自己活成真的富貴命。

TOP 3：雙子座

聰明又理性的雙子座本身就很會理財，在理財這一塊的成績都很不錯，年輕時他們的富貴基因不會很明顯，但是隨著年齡慢慢增長，他們的富貴基因會展現出來，他們會善用人脈資源以及管理特質，讓自己逐步吸金，而且雙子座即使已經成為有名有財的人，他們還是會持續努力奮鬥，讓錢財不斷滾滾來。

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