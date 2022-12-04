　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男模驚傳病逝「享年34歲」！高速公路翻車重創頭部　成植物人9年

▲▼ 巴西男模Rarison Ricardo車禍陷入昏迷，9年後不幸過世。（圖／翻攝自臉書）

▲ 里卡多因車禍陷入昏迷9年。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名年輕男模9年前發生車禍，造成嚴重頭顱損傷，從此成為植物人，遭受心臟病、肺炎及其他嚴重疾病折磨，儘管家屬花費大把醫藥費，病情仍不見好轉，日前傳出病逝消息，享年34歲，令親友悲痛不已。

根據《鏡報》，男模里卡多（Rarison Ricardo）全名Rarison Ricardo Miranda Vitória，9年前因一場交通事故，頭部受到重創，今年11月30日病逝。家屬1日透過聲明宣布，「里卡多奮鬥長達9年後去世，享年34歲」，但未透露具體死因，也未說明他是在醫院或家中離世。

里卡多2013年11月和二名友人乘坐一輛車，行駛在阿馬帕州一條高速公路上，途中失控翻車。駕駛和另一名乘客僅受輕傷，但里卡多傷勢嚴重，搶救後雖脫離深度昏迷，卻陷入醒狀昏迷（vigil coma）狀態，也就是俗稱的植物人，無法自行移動，只能透過鼻胃管灌食。

他的母親阿爾梅達（Rosely Almeida）是一名護士，兒子成為植物人後在家中日夜照料，2018年曾受訪提到，里卡多可以輕微移動眼睛、頭部和手部，有時看似想開口說話。2020年一場停電令里卡多病情惡化，因為所有儀器都無法運作，導致他出現肺炎，後來還出現心臟病和其他嚴重疾病。

聘請醫療專家和藥物、飲食、衛生用品的高昂費用有時令家屬不堪負荷，但阿爾梅達仍表示，對兒子的愛讓她堅持給兒子高品質的生活，她也希望能盼到兒子站起來行走的奇蹟，但很清楚這不可能發生。

▼ 里卡多僅34歲就英年早逝。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 巴西男模Rarison Ricardo車禍陷入昏迷，9年後不幸過世。（圖／翻攝自臉書）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
刑大副大隊長47歲猝逝！　死因曝光
綠委開第一槍！　「陳明通可考慮道歉請辭」
「天道盟老大公子是國民黨立委」　她：王鴻薇頂多笑綠營被滲透
「白帥小哥」花100元抱走14萬！　運彩實領金額曝光
勞退自提6%「划算嗎？」　過來人2關鍵給答案
《鐵獅玉玲瓏》當年超紅為何停播？　許效舜「藏10年真相」曝光
網紅牙醫遭嗆「垃圾」喊告　男大生IG：懶得屌你我有的是錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世足最暖心一幕！　荷蘭教練親眼見證「兒子進球啦」

戴口罩防疫早過時？南韓研擬鬆綁「室內口罩令」　大田市逼宮中央

男模驚傳病逝「享年34歲」！高速公路翻車重創頭部　成植物人9年

7歲小妹在家竟遭擄殺！FedEx司機「送貨盯上她」　不到1hr撕票棄屍

學習槍枝安全！美台裔社團開課教「持槍自衛權」　實際打靶射擊

俄性感女富豪「不能滑Tinder」怒了　砸錢刊徵友廣告！先問GG尺寸

盤點世足「最差11人」C羅慘入選！僅射1顆12碼球　與卡達4球員並列

科系影響一生收入！美大學生「最後悔10大主修」　新聞系高居榜首

西方祭60美元油價上限　俄羅斯喊「不接受」將出手回擊

為撿夾腳拖！正妹竟遭「捲入小艇螺旋槳」　下半身打爛慘死

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

世足最暖心一幕！　荷蘭教練親眼見證「兒子進球啦」

戴口罩防疫早過時？南韓研擬鬆綁「室內口罩令」　大田市逼宮中央

男模驚傳病逝「享年34歲」！高速公路翻車重創頭部　成植物人9年

7歲小妹在家竟遭擄殺！FedEx司機「送貨盯上她」　不到1hr撕票棄屍

學習槍枝安全！美台裔社團開課教「持槍自衛權」　實際打靶射擊

俄性感女富豪「不能滑Tinder」怒了　砸錢刊徵友廣告！先問GG尺寸

盤點世足「最差11人」C羅慘入選！僅射1顆12碼球　與卡達4球員並列

科系影響一生收入！美大學生「最後悔10大主修」　新聞系高居榜首

西方祭60美元油價上限　俄羅斯喊「不接受」將出手回擊

為撿夾腳拖！正妹竟遭「捲入小艇螺旋槳」　下半身打爛慘死

台南司博館「國民法官制度特展」　開展揪你來審判！

被大小S送花籃...還親密叫他「農」　盧廣仲親揭真實原因

雲林縣警局刑大副大隊長如廁倒地不治　死因出爐...同僚悲痛

鄭文燦、林智堅接連陷論文風波　許智傑：陳明通可考慮道歉請辭

氫燃料超跑Hyperion XP-1開放預購！2000匹馬力續航達1600公里

100%韓國師傅手作醬料！道地韓式炸雞BAR在高雄、重口味吃貨大愛

胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

世足最暖心一幕！　荷蘭教練親眼見證「兒子進球啦」

「天道盟老大公子是國民黨立委」　她：王鴻薇頂多笑綠營被滲透

吳子嘉爆內閣2／1前改組　「陳建仁會接行政院長」

厭世臉「柴生怎麼這麼難」　天生走悲情系的憂鬱系柴柴

國際熱門新聞

淫法官辦公室猥褻女職員！　畫面外洩

北韓少年「賣韓劇」被公開處死

即／巴西球王「黑珍珠」比利突轉安寧病房

科系影響收入！美大學生「最後悔10大主修」

盤點世足「最差11人」C羅慘入選

普丁樓梯慘摔屁股撞地　醫嚇：全洩出來

德國告別本屆世界盃　卡達球評遮嘴嘲笑

日本「食人魔」佐川一政逝世

西方制定俄油60美元上限　俄軍擬圍烏東巴赫姆特

華爾街日報：鄭州廠動亂促蘋果加快製造移出中國

撿夾腳拖！正妹遭捲入小艇螺旋槳慘死

俄：普丁將訪問烏克蘭東部佔領區

韓球員晉級16強太嗨　合照「誤踩太極旗」被出征

影片曝！3屁孩偷法官重機　警衛一招破解

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚

同學爸爸是「出道41年大咖天王」！表演坐台下親切聊天

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡」

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

大S挖坑成功「汪小菲傻認2點違法」！最慘下場曝光

汪小菲急刪圖！律師搖頭：有刑責的

汪小菲反擊大S竟洩2大問題！　圈內人一看狠招

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面