聖誕搶客！日曜天地推Family Sale　中友甜點展、豐原太百泰國展

▲日曜天地OUTELT即日起至12月26日舉辦「Family Sale」年度出清1折起。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

年末聖誕、跨年、春節緊接到來，看準年底這波購物需求，日曜天地OUTELT即日起至12月26日舉辦「Family Sale」年度出清1折起、熱門品牌週週快閃出清，壓軸還有會員回娘家感恩回饋祭抽日本東京雙人來回機票、及阿里山英迪格酒店住宿一晚。

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▲中友夢幻甜點展是每年聖誕節必備的主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



每年聖誕節中友百貨都會祭出夢幻甜點展，即日起到12月19日止，集結34家超人氣排隊名店，推出各式甜點美食，今年特別邀請來自台南的網路名店「白面酥生」、台中打卡名店「貳食尋夢所」、稱霸麻糬界的「西螺麻糬大王」、還有傳統口味「TOODO來一捲花生捲叭噗」等，要讓大家甜蜜過節。

▲豐原太平洋百貨首度推出泰國物產展，帶來泰式經典美味。（圖／記者游瓊華翻攝）



豐原太平洋百貨首度推出泰國物產展，活動自即日起到12月20日，除了泰國必買招牌老字號及南洋工藝品外，館方也推出滿額禮活動，單筆1500現抵100、且於全館單筆滿2000元送泰國獨有風味香柚Pocky棒，另於太百購物網泰國展專區滿額免運送到家。