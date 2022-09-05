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中部百貨戰火開打！日曜推NG鞋　中友購物節、新時代周年慶登場

▲百貨戰火開打！日曜推NG鞋蜈蚣女豪掃10雙。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲百貨戰火開打！日曜推NG鞋，她豪掃10雙。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中部年底百貨戰火開打，疫情趨緩加上消費者大舉回籠，各家百貨都趁勢推出周慶活動，一補上半年被疫情衝擊的慘澹業績。台中日曜天地優先推出NG鞋搶客，集結50大運動休閒名牌，萬雙鞋款最低990元起，就有女子一口氣掃10雙運動鞋，豪刷萬元搶便宜：另外，中友購物節、大魯閣新時代周年慶活動也開跑，全都是要搶疫情後消費商機。

▲日曜推出NG鞋活動，大魯閣新時代7周年慶登場。（圖／記者游瓊華攝）

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▲日曜推出一年一度NG鞋活動。（圖／記者游瓊華攝）

日曜天地一年一度「零碼鞋清倉會」即日起至26日登場，集結人氣品牌如SKECHERS、BIRKENSTOCK、native、New balance、adidas、Timberland等50大運動休閒名牌，萬雙鞋款全面990元起，另本周適逢中秋連假到來，館方在9月9日至11日連假三天，推全館當日累計消費滿3000元，就送200元抵用券。

▲日曜推出NG鞋活動，大魯閣新時代7周年慶登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲大魯閣新時代7周年慶登場，出示號碼中含有「7」的身分證件，即可享有7大娛樂場館折扣。（圖／記者游瓊華攝）

大魯閣新時代從9月7日到10月11日展開7週年慶活動，推出化妝品消費滿2000元送200元、百貨服飾滿3000元送300元外，化妝品滿額送千元禮券、華納威秀電影票；另外，出示號碼中含有「7」的身分證件，即可享有7大娛樂場館折扣，包含大魯閣保齡球館最便宜可享77元成為會員。

▲中友購物節登場。（圖／業者提供）

▲中友購物節搶在中秋節前、9月8日展開預購，正式活動於9月15日開打。（圖／業者提供）

中友百貨購物節於9月8日到14日開始預購，9月15日到9月28正式開打，推出滿額抽金幣、腿部按摩機、掃地機器人、電動機車等活動，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年商品優惠最低下殺3折，大手筆投入1.8億促銷預算，活動期間13F大廳分別推出兩大主題「日本美食物產展」、「中友庫洛魔法使特展」，讓消費者感受到濃濃日本風情。

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