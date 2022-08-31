彰化新地標！加碼投資43億　中友百貨樓高25層...預訂2025年營運

▲▼中友百貨彰化館今天完成土地點交進入實質開發階段。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全彰化縣、更是彰化市民殷殷期盼的第一座百貨公司BOT案又邁進一大步，縣府、公所及及中友百貨設立專案公司，今(31)日完成第二停車場用地及地上物點交，正式進入實質開發階段，點交後於3年內完成開發營運，預計投資43億元，興建地下4層、地上21層共25層的大樓，將成為彰化的新地標。

彰化市長林世賢表示，本案占地逾2,150坪，規劃興建地上21層、地下4層綜合百貨公司，用地點交後將由益彰股份有限公司辦理規劃設計及各項執照申請，預計2022年9月底前提出建築執照申請，明年年第一季即可開工，2025年8月31日開始營運，逛街shopping、美食響宴、精彩電影、親子娛樂、休閒生活及充足停車等所有願望一次完成。

縣府工務處表示，中友百貨彰化館預計投資43億元(依報核投資執行計畫書)，並採百貨公司與立體停車場共構，其中百貨公司設計地下2層、地上14層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，包括大型商城、購物、美食及電影院的饗宴，均可一次到位。另停車場設計地下4層地上21層，可提供近1,000席汽車位、1,500席機車位，停車場內並將設置電動車、身障、婦幼專用停車格及自行車專屬停車區，可全方位服務各類運具，提供友善停車環境，滿足百貨商城停車需求，亦可解決鄰近區域停車不足問題。

此外，百貨公司將提供汽車位約1000位、機車1500位，可紓解彰化基督教醫院、南瑤商圈、曉陽商圈以及大埔商圈停車位不足的問題，除帶動周遭商圈發展，並創造10米淨深的市民廣場，未來可串連成功公園，形成連動開放空間，也成為市民休憩散步最佳地點。

▲中友百貨彰化館今天完成土地點交，正式進入實質開發階段。（示意圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美感謝縣府及公所團隊，對彰化市第二停車場BOT案的用心，她表示，縣府近年來卯足全力要讓彰化更進步，目前有5個都市計畫及4個都更案在進行，有數個都是在彰化市，相信彰化市發展一定是指日可待，此外在衛生局(彰化市機28)土地BOT案及鹿港轉運站BOT案也在努力推動中，希望可以提供鄉親更多就業機會，讓鄉親留在彰化一起打拚。