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國北教大歡度127歲生日　兒童發展中心揭牌「提供特教諮詢」

▲▼國北教大歡慶127歲生日，兒童發展中心揭牌「提供特教諮詢」。（圖／北教大提供）

▲國北教大歡慶127歲生日，兒童發展中心今天揭牌，未來將提供特教諮詢等服務。（圖／北教大提供）

記者許敏溶／台北報導

國立台北教育大學今（3日）天舉辦127歲生日慶祝大會，包括內政部長徐國勇部長等人皆到場參與，北教大特殊教育系的「國北兒童發展中心」也舉行開幕揭牌儀式正式營運，北教大指出，未來將提供兒童特殊教育發展諮詢、評估、教學與訓練等專業服務，促進兒童身心健康發展，並使國北教大社會服務陣容更為堅強。

國北教大今天舉辦127周年慶祝大會，包括總統府顏志發資政、徐國勇、教育部師藝司長武曉霞、立委李德維、台北市議員許淑華等人，以及國北教大歷任校長、傑出校友及校友總會理事長蔡松棋等人都蒞臨。

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北教大校長陳慶和指出，兩年多前在校長就職典禮中，報告校務發展藍圖「六六六創新永續發展計畫」，感謝各方支持，得以順利推動創新永續發展計畫，讓國北教大方穩健地朝向「教育創新師培領航、專業跨域創新學園」等六大發展目標邁進。

陳慶和進一步指出，兩年多來共爭取到約8.7億經費，支持各系所及學生的特色發展所需的軟硬體設施，並有系統地推動各系所專業特色整合發展，建構四個融合教學、研究與社會服務三位一體的品牌特色中心，也設置「芳蘭心理諮商所」，除可積極有效地與產業鏈結，提供學生學習機會，同時精進老師教學及研究能力，並有系統行銷系所的特色品牌，更可因此落實大學社會責任。

另由國北教大特殊教育學系成立的「兒童發展中心」，也在今天舉行開幕揭牌儀式，國北教大表示，學校的特教與學前特教專長科系歷史悠久，特教系與教育相關科系有豐富的學習資源與堅強的師資陣容，希望中心能扮演實習場域的角色，鼓勵學生在經過教授與專家的督導與教練後走入現場，透過參與健康促進的社會服務，增加實務經驗，培養助人工作的熱忱與使命感。

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