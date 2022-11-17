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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳檡文稱是去招待所臥底　黃國昌：想演無間道就要把人抓出來啊！

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

警大校長陳檡文遭前立委黃國昌踢爆，在2017年擔任警政委員期間，曾接受江湖聞人林秉文招待，赴松勤路88會所接受招待，對此，陳檡文說明：與林接觸是為了蒐集統促黨白狼情資。黃國昌17日在《新聞不芹菜》中表示，所有基層員警都笑翻，如果真的要演無間道，「那就把人抓出來給大家看阿，但結果郭哲敏跑了阿。」

對於媒體報導藍綠白大咖都曾出入郭哲敏招待所，黃國昌指出，包括柯文哲、蔡壁如、鄭文燦、卓榮泰、林為洲等人，「他們去那邊幹嘛？就講清楚是誰邀請，去林秉文、郭哲敏開的招待所是在做什麼？」

黃國昌強調，政治一定要跟黑金劃清界線，如果有基層員警發現，原來市長、署長、校長等大咖都跟問題人物這麼好，那是要怎麼幫？問題被揭露，就應該坦白面對。

黃國昌指出，陳檡文過去是警政委員，沒有刑事警察身分，陳檡文還說自己是臥底去招待所，「所有基層員警都笑翻了，如果真的要演無間道，那就把郭哲敏跟林秉文抓出來給大家看阿，但結果郭哲敏跑了阿。」

黃國昌表示，而陳檡文該面對的不僅是政治責任與社會觀感，還有法律問題，不是由內政部政風處調查就算了，「為何至今監察院還不啟動調查，以及進行後續的彈劾程序，到底在做甚麼？監察院就像是睡著一樣。」
 

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