台鐵特仕車明年2／3首航！行駛路段時刻曝　逾10人團體「即起搶訂」

▲台鐵EMU3000特仕車11月6日抵花蓮港。（圖／台鐵局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵觀光車隊亮點之一的EMU3000型新美學自強號首編「特仕車」，11月抵台交車，目前正進行試車，台鐵敲定「特仕車」將於明年2月3日首航，即起開放10人以上團體旅客訂票外，設有吧檯的第6車商務車廂研擬採「整車廂包車」開放預訂，最多限30人，採30人全票計費。

台鐵EMU3000新美學自強號首編「特仕車」11月6日抵達花蓮港，11月7日卸船，與其他EMU3000新自強號不同的是第6車商務車廂設有吧檯；另外觀細節也與其他EMU3000型列車區隔，車身上方邊條有別其他編組採紅色或綠色，特仕車採紅、藍、綠、黃等4色混搭邊條，呈現日籍設計師眼中的台灣特色，紅色代表熱情、藍色是知性、綠色為靜謐與黃色的豐饒。

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▲台鐵EMU3000城際列車。（圖／記者呂佳賢攝）

EMU3000型「特仕車」班表也出爐，台鐵敲定特仕車將於明(2023)年2月3日首航，每逢周五到周日以21次、22次團體列車行駛樹林=台東間運行載客，其中22次規劃上午6時54分從樹林發車，11時28分抵達台東；21次預計下午4時05分從台東發車，晚間8時37分到樹林，目前僅開放10人以上團體客預訂，即起已可訂票。

由於特仕車第6車商務車廂設有吧檯，車廂內有30個座位，該第6車廂目前正研擬「整車廂包車」方式開放預訂，鎖定企業行號或旅行團等團體，商務車廂最多限搭30人，包車採30人搭乘區間的自強號全票計費，相關包車方案細節台鐵正研議中，尚未定案，目標力拼最快下周開放包車預訂。