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不只現調手搖珍奶！星宇航空推Bar Home聯名調酒　「酒吧搬上機」

▲▼星宇航空機上飲品亮點。（圖／星宇）

▲星宇航空再推Bar Home聯名機上調酒，成機上飲品新亮點。（圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

配合A350新機上線，星宇航空將瘋迷全球的台灣經典手搖現調「珍珠鮮奶茶」搬到飛機上，2023年起搭乘星宇航空商務艙及頭等艙的旅客，於特定航線就有機會在高空3萬英尺喝到手工新鮮調製「珍珠鮮奶茶」外，星宇航空再推Bar Home聯名機上調酒，四款特調依不同航程及艙等提供，把老屋酒吧搬上機。

星宇航空推出「珍珠鮮奶茶」運用蜜漬入味的工法，融合香氣四溢的砂糖和阿薩姆紅茶製成濃郁茶醬，蜜釀出一顆顆Ｑ彈有嚼勁的茶珍珠，搭配在地新鮮牛乳調配而成，將在星宇航空東北亞及東南亞特定航線提供，目前包含東京、大阪、札幌、吉隆坡、檳城、新加坡等來回航班提供，未來也會加入北美航線台北出發之航段的現調飲品行列，明年4月開航的洛杉磯航線就喝得到。

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此外12月1日正式上線的新款商務艙迎賓飲料「茂谷柑百香果汁」，嚴選台灣在地茂谷柑，搭配微酸的百香果，在全航線商務艙供應。

▲▼星宇航空機上飲品。（圖／星宇）

▲星宇航空機上現調珍珠鮮奶茶。（圖／星宇）

星宇航空也首次與誠品合作一系列獨家試飲活動，將在12月3日至4日同步於誠品生活松菸夜末眠週末慶，規劃星光禮遇於「eslite premium」黑卡專屬空間提供限時、限量現調「珍珠鮮奶茶」，邀請誠品黑卡會員於快閃時段親臨品嚐。另外，珍珠奶茶也是台灣席捲全球的原創飲品，星宇航空預計移師海外，瞄準12月於誠品生活吉隆坡以及1月於日本東京舉辦「珍珠鮮奶茶」嚐鮮體驗，。

除台灣的國民飲品外，星宇航空攜手台南Bar Home及Bar TCRC的主理人黃奕翔，以台灣在地素材研發出五款別具特色的機上調酒，包括台灣的琴酒、VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶及各式各樣的烈酒香料，讓旅客搭機時也能享受如酒吧直送機上的特調服務。

▲▼星宇航空機上飲品。（圖／星宇）

▲星宇航空機上調酒。（圖／星宇）

星宇航空表示，四款機上特調將依不同航程及艙等提供，「湛藍宇宙2.0」以藍天為發想，特別選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，用酸甜乳酸的口感搭配琴酒的特殊氣息。「紅海凱撒」則以經典調酒血腥凱撒作為靈感，但是酒底的蛤蠣汁變成了蘿蔔汁，黃奕翔挑戰把凱撒大帝血腥的模樣變成人人愛吃的凱撒沙拉。

「星空莫西多」採用田納西的威士忌取代蘭姆酒，加入各式蔬果調製成一款清爽的調酒。「銀河碧螺春」結合碧螺春茶的茶香及琴酒的芬芳，再加上蘇打水，把台灣茶清新滋味帶到空中。

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