【廣編】台灣年度調酒界盛事「2022 BAR SWAP」前10名總決賽微醺府城

▲2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽即將於11/28～11/29於微醺府城台南舉辦盛大總決賽。



圖、文／裸鑽雪莉提供

2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽初賽，經過全台高達40間酒吧激烈角逐，國內外評審長達1個月的評選後，選出10家超人氣酒吧晉級全台10強總決選，即將於11/28～11/29於微醺府城台南舉辦盛大總決賽。

從Naked Grouse裸雀升級而成的Naked Malt裸鑽雪莉，透過品牌首席釀酒師Diane Stuart的巧手勾兌熟成工序，另外在初次（或稱裸桶）Oloroso雪莉桶中熟成至少6個月，激盪出全新獨特的口感。

評審團也透露，入圍決賽的人氣酒吧之所以能一舉從眾多名店中脫穎而出，關鍵在於這10家各自限定版的「裸鑽騷兒」，除了有專屬的調酒故事與情境詮釋，重點在於能將酒吧特色理念和裸鑽雪莉的風味完美結合，綻放舌尖上的多層次風味。

而為了讓入選的頂級調酒師能於決賽中展現Naked Malt裸鑽雪莉富有質感創新、突破框架精神的品牌DNA，同時體驗南台灣特有的裸活態度，本次選定辦在「微醺府城－台南」的福爾摩沙遊艇酒店。品牌也公佈決賽的超強評審團陣容，特別聘請希臘調酒之父Nikos Bakoulis與台灣「調酒教父」王靈安老師，攜手國際評審團隊共同品出巧妙運用裸鑽雪莉威士忌，展露至真美好風味、最「裸」滋味的傑出調酒。

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