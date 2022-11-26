星宇遇疫情不能飛⋯不捨銷毀貨運綁帶！再生成「托特包」獲新生

▲星宇航空與bitplay聯手開發新品「再生cargo綁帶超大容量托特包」。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

為響應永續環保、友善環境的精神，星宇航空與bitplay聯手開發新品「再生cargo綁帶超大容量托特包」，目前已於星宇小舖( https://bit.ly/3hXDARD ) 限量開賣，售價NT$1,680。

星宇航空表示，貨運棘輪綁帶是航空貨運業最常用來固定貨物的綁帶，其材質堅固耐磨、牢靠且厚實。考量到運送安全性，相關法令規定生產後三年即需汰換、即便物況良好也無法繼續使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空「再生cargo綁帶超大容量托特包」售價1680元。（圖／星宇航空）

星宇航空自開航不久即遇到疫情，有許多綁帶在尚良好的狀態下，就因達到效期而需銷毀。於是星宇航空聯手硬派美學專家bitplay，將2021年8月到期的一批貨運綁帶加工製成新商品、賦予其全新生命。

星宇航空強調，每一條綁帶皆有獨一無二的痕跡與特色，經過加工再製，重獲新生與價值。這批綁帶陪伴星宇航空度過這一特別時期，再生托特包將乘載著這段回憶，飛向未來一片榮景。

星宇航空表示，再生cargo綁帶超大容量托特包袋體使用CORDURA帆布製成，高強度軍規帆布防水耐磨、防撕裂，耐重且不易變形。30公升超大容量可隨心所欲置放物品，另搭配內外層口袋與雙層拉鍊。