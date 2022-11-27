風靡全球「台灣珍奶」高空現調手搖　明年元旦起現身星宇A350新機

▲配合A350新機上線，星宇航空引進經典手搖飲，高空現調台灣味的「珍珠鮮奶茶」。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空A350新機交機，預計明年1月載客翱翔天際，星宇航空引進經典手搖飲，高空現調風靡全球的台灣在地飲品「珍珠鮮奶茶」，以及迎賓飲料「茂谷柑百香果汁」，明年元旦起，3萬英尺的高空也能喝到珍珠鮮奶茶了。

為配合A350新機上線，星宇航空將經典台灣街邊手搖和優質在地小農產品搬到飛機上，星宇航空表示，明年1月1日起，搭乘星宇航空商務艙及頭等艙旅客，於特定航線就有機會喝到手工新鮮調製的「珍珠鮮奶茶」，希望藉由特色飲品將台灣在地美味分享給全球旅客，也給歸途旅人獻上思念的味道。

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星宇航空表示，此次推出的「珍珠鮮奶茶」運用蜜漬入味的工法，融合香氣四溢的砂糖和阿薩姆紅茶製成濃郁茶醬，蜜釀出一顆顆Ｑ彈有嚼勁的茶珍珠，搭配在地新鮮牛乳，調配而成茶香與奶香合一的「珍珠鮮奶茶」。

▲配合A350新機上線，星宇航空引進經典手搖飲，高空現調台灣味的「珍珠鮮奶茶」。（圖／星宇航空）

星宇指出，「珍珠鮮奶茶」將在星宇航空東北亞及東南亞特定航線提供，目前包含東京、大阪、札幌、吉隆坡、檳城、新加坡等來回航班提供，未來也會加入北美航線台北出發之航段的現調飲品行列，明年四月開航的洛杉磯航線就喝得到。

另星宇航空12月1日也推出新款商務艙迎賓飲料「茂谷柑百香果汁」，嚴選台灣在地茂谷柑，搭配微酸的百香果，將在全航線商務艙供應。