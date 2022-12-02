桃園2歲童高樓失足墜落　路人CPR通報！緊急送醫搶救仍不治

▲桃園市1名2歲男童昨（1）日下午從大樓高樓層摔落地面，路人發現後趕緊CPR急救，並通報119協助送醫。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一棟大樓昨（1）日下午發生2歲男童失足墜樓意外，路人發現後立即通報119協助，路過民眾更施以CPR急救，消防人員到場後緊急送醫搶救，但仍因傷勢嚴重不治死亡；據指稱，男童疑似從高樓層窗戶墜落，至於真正意外原因仍由警方調查中。

桃園市消防局指出，這起墜樓意外發生於昨天下午3時58分，消獲報案指稱轄區內一處高樓發生墜樓案，消防救護人員抵達現場後，發現年約2歲男童倒臥路面，當時呼吸微弱已無意識，路人還幫忙CPR，消防局坪頂分隊派出4名救護人員與2輛救護車到場，協助CPR並以AED急救後送往林口長庚醫院急救，但最後仍無法挽回男童性命。

▲桃園市1名2歲男童昨（1）日下午從大樓高樓層摔落地面，有熱心人士貼在臉書上，希望大家為男童集氣、祈福。（圖／翻攝自臉書）

據指出，路人發現男童墜落時，並不清楚從哪層高樓墜落，當時男童還有微弱氣息，除通報消防人員協助送醫，也急忙施以CPR，懷疑男童可能從窗戶不慎墜落；至於意外發生原因，正由龜山警方調查釐清。

【更多新聞】

►山坡地偷倒大量廢土 桃園市府水務局科技執法...業者秒露餡

►拒繳千筆罰單+國道通行費17萬 剛繼承透天厝...男竟掰活不下去

►桃園蘆竹、八德再爆賄選案 檢察官將提起當選無效之訴