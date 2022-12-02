黃偉哲野放傷癒11隻黑面琵鷺　鳥友已尋獲2隻

▲鳥友吳震東在七股黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭前棲地，發現編號N20黑面琵鷺。（圖／鳥友吳震東提供）

記者林悅／台南報導

台南市生態保育學會2日宣布，「2022黑面琵鷺保育季」啟動尋找台南市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，已經尋獲2隻，台南市農業局長李建裕及保育科長朱健明、學會理事長邱仁武，呼籲大家再加把勁努力協尋，其他9隻傷癒再度回台灣的黑面琵鷺，一起來關心黑面琵鷺的保育成果。

台南市農業局長李建裕表示，以【黑琵展翅、夢想翱翔 - 一起尋找傷癒黑琵】為主題的「2022黑面琵鷺保育季」，今年啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，包括2020年2月26日在學甲濕地野放編號T85；2020年1月19日在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；2021年12月7日在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；2021年12月31日在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21等共11隻，其中編號T85連續尋獲2年，今年是第3次尋找。

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保育科長朱健明指出，今年的黑琵度冬嘉義、台南、高雄已經超過4000隻，編號T85黑面琵鷺在2022年11月12日被前年救護牠的學會志工邱景威發現重返學甲濕地，這是牠傷癒野放後第3度回到台灣；編號N20黑面琵鷺，11月17日被吳震東鳥友在七股黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭前棲地發現；目前只剩下9隻尚未被發現通報。

學會理事長邱仁武說，目前還有T95、T97、T98、N13、N14、N17、N18、N19、N21等9隻黑面琵鷺尚未被尋獲，他已經通知雲嘉南管理處處長陳煜川，2日起一連兩天舉辦的2022台灣觀鳥馬拉松大賽人員協尋，而且通報台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬以及拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，通報全體成員努力協尋這9隻黑琵的行蹤，發現的鳥友、攝影人士歡迎跟2個團體群組分享，或直接以0928749922連絡，將會頒發精美紀念品鼓勵。