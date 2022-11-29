台南積極推動農漁產專案雙冷鏈計畫　黃偉哲：盼提升產業國際競爭力

▲為建構農產品冷鏈物流及確保品質，市府積極推動農漁產專案雙冷鏈計畫，分別打造「玉井農產加工及冷鏈物流中心」及「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為建構農產品冷鏈物流及確保品質，台南市政府積極推動農漁產專案雙冷鏈計畫，分別打造「玉井農產加工及冷鏈物流中心」及「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」，興建完成後，將以營運移轉（OT）方式委託民間機構經營，29日也由農業局呈報相關計畫推動情形。



台南市長黃偉哲表示，鄰近的國家如菲律賓，在農產品保鮮已經做得很好，台南在這個部份希望也能迎頭趕上，除了將軍與玉井的冷鏈設施計畫，新化果菜市場也是促進農業產銷的建設，也幫助農漁民增加銷售業績。因此，不論是內銷、或外銷，冷鏈技術以及相關設備營運都很重要，對於農漁產品保鮮及國際競爭力提高有很大的幫助。





農業局表示，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心，總經費6.39億，規劃主體建築2層計2356坪，成立後預期可收購台南市及鄰近縣市之青果，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等功能，青果品項設定為鳳梨、芒果、柚類(文旦、白柚)、 蜜棗、番石榴等，年處理量至少可達5500公噸，預計2023年6月營運移轉議約簽約，2024年5月工程完工。



此外，「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」發展定位為，調節南市大宗水產產銷平衡、提供水產品儲放空間、開拓內外銷通路等。第一階段「智慧水產示範基地」利用基地1/4土地（0.43公頃），興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠，規劃處理水產每年4300公噸；第二階段「水產加工轉運樞紐」後續視經營需求，再利用其餘土地（1.29公頃）發展為物流中心，促進產業升級，預計2023年 1月徵得營運商，2023年12月7 日完工。