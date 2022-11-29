大員皇冠假日酒店首辦聖誕點燈　黃偉哲：台南400年視覺布置溫馨亮眼

▲台南大員皇冠假日酒店，29日舉辦聖誕點燈儀式，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及經發局長陳凱凌也到場共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應聖誕節即將來臨，台南大員皇冠假日酒店，在大廳打造充滿童趣氣氛的聖誕布置，有5公尺高的聖誕樹、大型聖誕老公公，攀爬在5米正方的巨型禮物屋上，讓大人小孩都相當驚喜，紛紛拍照留念，29日舉辦聖誕點燈儀式，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及經發局長陳凱凌也到場共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。





市長黃偉哲表示，很高興今天能以著眼台南未來發展的心情，一起迎接接下來耶誕節相關的活動，身為觀光重鎮的安平區，對於台南發展相當重要，2024年台南即將邁入400年，台南400年就從安平開始。台南大員皇冠假日酒店地處安平的重要據點，希望今天的耶誕點燈活動，開啟台南年底的觀光熱季，並迎接明年度璀璨新年的開始。





2024年台南即將邁入400年，市府為迎接這個重要日子，由文化局辦理「台南400年視覺識別系統運用計畫」，徵件類別包含空間布置、商品開發及創意提案。台南大員皇冠假日酒店積極參與該項計畫，並趕在12月耶誕節前完成布置，大廳3座移動式透明電梯，分別以武廟的紅、藍晒圖的藍、鳳凰花的橘，搶眼的3色視覺妝點，瞬間變成目光焦點。此外，大廳魚簍也安裝了6盞投射燈，色彩鮮豔的台南400年圖騰投射在地面上，耀眼奪目，讓旅客忍不住佇足欣賞，也提前為台南邁入400年的系列活動暖身。





台南大員皇冠假日酒店舉辦浪漫點燈音樂會，邀請台南愛樂管絃樂團於大廳，進行8首膾炙人口、充滿異國風情的聖誕歌曲演奏，讓與會貴賓享受一場浪漫的音樂饗宴。總經理林欣怡也正式宣告，酒店已完成美美的耶誕布置，誠摯歡迎各地旅客的蒞臨，度過一個充滿歡笑與幸福的耶誕佳節。





台南大員皇冠假日酒店連續5年舉辦「傳愛‧圓夢」平安夜活動，已成功幫助283名孩子在平安夜獲得耶誕禮物。今年將傳愛到東山區的吉貝耍國小，12月24日平安夜當天，將於酒店大廳舉辦溫馨晚會活動，歡迎旅客一起共襄盛舉，欣賞孩子最天真爛漫的才藝演出。