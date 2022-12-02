美式賣場聖誕倒數巧克力價格腰斬「10分鐘搶光」　網驚「我買原價！」

▲「耶誕小熊倒數日曆巧克力」單價從開賣300多開始往下降，近日剩下97元！（圖／取自Costco好市多商品經驗老實說，下同）

記者楊智雯／綜合報導

進入12月聖誕節慶氛圍濃！許多人早就準備好「聖誕倒數月曆」想要天天都有過節的感覺，其中美式賣場每年冬季都會推出的「耶誕小熊倒數日曆巧克力」更是熱銷單品，單價從開賣300多開始往下降，越接近聖誕節價格越低，近日降到97元引起熱議，網友說「10分鐘搶光」！

▲德國製造的耶誕小熊倒數日曆巧克力10分鐘搶光！

德國製造的耶誕小熊倒數日曆巧克力，裡面有6種不同造型的巧克力和聖誕倒數日曆，一天開一個吃巧克力，曾買過的人都會回買，覺得巧克力很好吃，一家人還要分哪些日子是屬於誰的才能開，帶來不少樂趣，這幾天超狂97元讓大家都搶翻天，不少之前就已經先買好的網友大驚「97元！我買300多呀」、「我買200多誒」、「這應該是美式賣場有史以來最便宜的巧克力了吧」！

▲7-ELEVEn也有推出聖誕倒數月曆299元，每格都有巧克力。（圖／7-ELEVEn提供）

平價可以入手的聖誕倒數月曆很受歡迎，便利商店7-ELEVEn也有推出聖誕倒數月曆299元，每格都有巧克力，每天會有數量不同的變化，還有附一隻熊公仔，也有不少網友覺得巧克力很好吃，買來送人也很適合。

▲北歐居家賣場IKEA推出的VINTERFINT聖誕倒數月曆649元。（圖／IKEA提供）

想體驗過節氣氛，又不想讓家中小孩吃巧克力，北歐居家賣場IKEA推出的VINTERFINT聖誕倒數月曆649元，不是「拆禮物」而是「蓋房子」的方式創造樂趣，一天蓋一棟，等到12月的25天過去後，就會擁有一整個聖誕村莊，很適合跟孩子一起天天蓋房子，雖然年底很忙，但聖誕節的存在讓人覺得生活充滿幸福感！