國民黨大勝「曹興誠重話警世」　命理師不忍了：綠營敗選主因之一

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陳俐穎攝）

記者周亭瑋／綜合報導

針對九合一選舉國民黨拿下13縣市，大敗民進黨，聯電創辦人曹興誠日前發文指出，這代表台灣向國際散布了對中共妥協、姑息的訊息，令人憂心。然而，知名命理師江柏樂則不以為然，留下58字打臉。

曹興誠日前以「當選人不可忘記國家主權和衛國責任」為題，直言這次大選的結果，是向國際顯示台灣對中國妥協、姑息的訊息，令人憂心；但同時表現出台灣民主的堅韌，「應該也會得到自由世界正面的解讀。」

曹興誠接著砲轟，這次國民黨以「票投國民黨，兩岸無戰場」做口號而贏得選戰，在他看來是公然主張放棄國防，率眾投降，更喊話「敗選的民進黨員和不想投的國民黨員，從現在開始，都應該嚴格監督國民黨的領導高層。」

▲命理師江伯樂。（圖／ETtoday資料照）

看完這番話，命理師江柏樂忍不住留言吐槽，「曹先生的言論，也是敗選的主因之一，誰希望兩岸戰爭？根本是腦筋壞了，愛台灣不是嘴巴說說而已，他的說法很讓人擔憂，希望台灣未來會更好。」

對此，許多網友點頭附和，直呼「江老師說得好，加油」、「江老師+1」、「曹先生是希望台灣走向戰爭，這種人，是唯恐天下不亂」。

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