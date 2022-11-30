第10屆海青節12／1登場　預計向台青發布1756個工作職缺

▲海青節邁入第十年，將於12月1日至5日在福建福州舉辦 。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／北京報導

第十屆海峽青年節集中活動將於12月1日至5日在福建福州舉辦，大陸國台辦今（30）日發布最新消息預告，本屆海青節將有36項活動採取線上線下形式舉行，並且向台灣青年發佈155家單位1756個工作崗位，推動體育、音樂等特色台青創業就業基地等政策，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

國台辦指出，為貫徹落實黨的二十大和習近平總書記給參加海峽論壇的台灣青年回信精神，進一步推動兩岸青年互學互鑒，促進兩岸同胞心靈契合，由國務院台辦、全國青聯和福建省人民政府共同主辦的第十屆海峽青年節集中活動將於12月1日至5日在福建福州舉辦。

國台辦稱，這也是中共二十大召開後首場兩岸青年大型交流活動，期間將舉辦海峽青年節峰會、兩岸青年文化交流周、「走進政協台灣青年說」、海峽氣象青年匯、閩台人才協作論壇、海峽鄉創生活節等系列活動。

▲ 第十屆海青節預計向台青提供 155家單位1756個工作機會。（圖／主辦方提供）

國台辦進一步介紹，第十屆海峽青年節以「融合發展 文化傳承」為主題，以「海青10年·10品牌·10故事」為主線，預計2022年全年以線上線下相結合方式將舉辦36項活動，內容涵蓋中華傳統文化、數字中國、福馬共同家園、鄉建鄉創、人才工作等眾多領域。

據了解，今年海青節也向台灣青年發佈155家單位1756個工作崗位，促成建立一批體育、音樂等特色台青創業就業基地，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。目前已成功舉辦20項活動，累計吸引近2000名台灣青年線上線下直接參與。

自2013年舉辦首屆活動以來，海峽青年節以集中活動和系列活動相結合的方式，累計共舉辦265項兩岸青年交流活動，吸引3萬名兩岸青年參與，已成為兩岸青年交流的「金字招牌」，成為台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢的重要平台。

