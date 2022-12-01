走在路上「大家仍戴著口罩」！PTT狂轟政策　曝原因：做一半很鳥

▲今天是口罩令鬆綁的第一天。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內管制逐步鬆綁，今（1）日起戶外可免戴口罩，室內有條件可脫下口罩，就有網友表示，還沒有解除之前，很多人都在抱怨不想戴口罩，現在口罩令鬆綁，走在路上卻發現，大家還是把口罩戴緊緊。對此，不少網友紛紛點出不想脫口罩的原因，「我要全面開放，這種做一半很鳥」。

有網友在PTT的Gossiping版發文，「口罩解禁，事實證明八卦版就是反指標」，這一兩個月只要提到口罩，八卦版的大家都會怒氣滿點，抱怨什麼時候才要解除，「講得全台灣的人都已經超不想戴了，就是政府無視民意，堅持不放行」。

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如今政府鬆綁政策，原PO今天走在路上，卻發現大家仍戴緊緊，「路上的情景已經說明一切，事實證明，八卦版就是被世界遺棄的一個可憐小角落」，只有少數人會把口罩拿下，但多數人仍繼續戴，「有沒有現實生活中，台灣人根本沒那麼厭惡戴口罩的八卦？」

▲大家認為口罩戴戴脫脫很麻煩，乾脆就一直戴著。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友認為麻煩，不如就一直戴著，「就是麻煩，室內也解禁我絕對不戴，不然一直脫了又戴很白癡」、「進室內也要戴，等於沒解封，你要脫脫穿穿更麻煩，機車解封時大家就說過了」、「部分解除超白痴的好不好」、「重點是自由權」、「頻繁穿戴有夠麻煩，口罩汙染機率搞不好比長戴還容易」、「解半套，跟之前騎車不用戴不是一樣嗎」。

另外也有網友提到，現在天氣轉涼，戴口罩有保暖的效果，而且今天才第一天還不準，「早上忘記刮鬍子，等明天刮了就不會戴了」、「冷冷的給我戴起來」、「今天那麼冷，當然要戴著阿」、「戴口罩顏值比較高，不想拿下來」、「要露出全臉好害羞」。

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