32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解：Why！網一看懂了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友表示，某位朋友在豪宅當保全，月入45K，家境並不富裕，不過身材非常好，興趣是健身和英文；重點是，他所交的女友條件都很好，且外貌、三觀兼具，PR值至少85起跳，這讓他十分不解，直呼「朋友當保全條件差，女友卻優質，Why？」

網友在PTT提到，朋友今年32歲，在豪宅當保全，一個月收入約4萬5，家裡沒有錢，「他身高182公分、體重78公斤左右，身材是一塊一塊的壁壘分明，像彭于晏拍翻滾把男孩時裡面那樣，但長相普通。」

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原po接著透露，對方興趣就是健身跟英文，雅思7.5、多益900多分，「聽過他講英文，真的屌虐很多英文系大學生，問他為什麼想當保全，不去做其他工作？他說不想做有壓力的工作，只想做自己喜歡的事情，如果上班很有壓力，下班後就不想健身或學其他東西了，這樣人生只剩下替老闆賺錢。」

不過，讓他最意外的是，朋友交的女友條件都不差，「都不是+9妹，像是國外留學回來家境超好的女生、櫃姐

都有，長的都算不錯，且三觀正常、待人有禮，總之就是85分起跳的女生。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Muscle Plus）

最後，原po不禁想問，「怎麼保全這種條件的，可以交到這麼好的女友？他現在有個女友也交往3年了，對方也不在意他沒錢欸。」

對此，鄉民紛紛回應，「條件聽起來沒有很差」、「很多豪宅保全都又高又壯又帥，我懷疑他們很快就不用努力了」、「光看到條件我就濕了」、「家裡不缺錢的會選啊」、「月薪45000已經高於台灣50%的人了吧」、「你都說他身材好、英文好了，被這些條件吸引很正常吧」、「就是羨慕嫉妒恨吧！有什麼好問的」、「優勢就是臉，還在執著於職業」、「光看描述都覺得這男的條件很優耶！在健身房一堆女的倒貼」。

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