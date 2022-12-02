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北港武德宮800神尊「寄殿」被遺忘！　最久將近20年...4種神明最多

▲北港武德宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港武德宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、翁子皓／報導

著名的北港武德宮日前清點寄殿神尊後，發現有近800尊神尊逾期未被民眾請回，而且平均年限超過5年，呼籲信眾快將寄殿的神尊請回，否則將會開放神尊與其他信眾結緣。

▲▼北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

▲北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

位於雲林的北港武德宮是台灣五路財神的開基祖廟，全台許多財神廟都由此廟分靈出去供奉，而北港武德宮也有「寄殿神尊」的服務，讓民眾可以暫時將家中的神尊，寄放在北港武德宮，接受信徒的香火。

廟方近日依例進行年度寄殿神尊清點統計作業時，發現有近800尊神尊逾期未請回，且佔地驚人各殿皆有，平均寄殿年限已超過5年，因此在臉書、官方網站上發公告，呼籲民眾盡快取回寄殿的神尊。

廟方表示，自2016年7月起，將神尊寄殿在北港武德宮的委託人、委託單位，均已簽署並明確知悉，寄殿期限為「3個月」，如逾期未請回，北港武德宮有權自行處理。

至於2016年7月以前寄殿仍未請回者，廟方表示，逾期已超過6年，留有聯絡資料者，北港武德宮將陸續寄發書面催告通知，沒留資料者，則以公告代催告通知，如未回覆並請回者，廟方將於公告3個月後依「逾期年限越久者順位愈前」之原則逕行處理。

廟方指出，公告發布3個月後，逾期已久仍未請回的神尊將開放給信眾結緣，結緣辦法及結緣金以屆時公告為準，而寄殿委託人若有相關疑問，可電洽或親臨北港武德宮了解。

▲北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

北港武德宮蘇建華秘書長指出，民眾會將神尊寄殿，通常有幾種情況，有的是老一輩在自家供奉神尊，或是開宮廟，但老一輩離世後，後代子孫不知如何處理神尊，只好先以寄殿的方式，讓神尊能獲得信眾的香火。也有的是信徒家裡在裝修，或是可能民俗上，當年家中的方位不適合供奉神明，因此選擇先將神尊寄殿，待日後領回。

▲北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

蘇建華表示，北港武德宮神尊寄殿的傳統由來已久，甚至有神尊寄殿時間可能有一、二十年之久，因年代久遠，或連繫方式已遺失的緣故，此次清點統計的800尊神尊，也不是每尊神尊都能找到當時的委託人，廟方會盡力查找神尊的委託人，但也呼籲民眾，如果曾有將神尊寄殿或相關疑問，都歡迎致電，或親自前往北港武德宮了解，而根據廟方統計，寄殿的神尊中，以「武財神」、「土地公」、「太子爺」、「虎爺」數量最多。

▲北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

▲北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

▲北港武德宮有800尊寄殿神尊逾期未請回，廟方呼籲民眾盡快取回。（圖／翻攝Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

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