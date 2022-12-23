慎入！男去釣魚走進詛咒境界　驚見恐怖「嬰屍」與詭異神像

▲男去釣魚驚見恐怖「嬰屍」與詭異神像。（圖／翻攝自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國泰孟縣近日有一名男子到河堤邊釣魚，但他抵達現場，卻發現相當詭異的一幕，不僅現場有多尊詭異的落難神像，更發現一具恐怖「嬰屍」，男子嚇得趕緊報警處理。

據泰國《Sanook》報導，這名男子在本月22日下午到一處河堤邊釣魚，但他抵達現場後，卻在河堤附近的一處攔水閘門邊，發現一具嬰屍，屍體的模樣相當嚇人，於是男子趕緊報警處理。警方抵達現場後，初步認為這名嬰兒已經死亡數月，隨後將遺體包裹，並送往法醫處進行鑑定。

不過在晚間8時多，法醫鑑定結果出爐，確認這具「嬰屍」不是真的嬰兒屍體，而是一個假人模型。但這具「嬰屍」實在太過逼真，因此讓民眾和警方在第一時間，都誤認是真嬰屍。但讓警方不解的是，這個「嬰屍」為何會特意放在河堤邊，而且模樣也特別嚇人，讓人難以追查真正原因，目前警方決定，將會銷毀這個嬰屍模型。

除此之外，發現「嬰屍」的地點環境也相當詭異，現場還有不少落難神像，有的甚至已經斷手斷腳，宛如被詛咒的境界，更讓這起「嬰屍事件」增添一層神秘弔詭色彩。



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