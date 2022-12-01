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苦苓曝蔡英文2大問題：再不放手一搏　歷史評價恐剩2字！網瘋猜

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選慘敗，蔡總統請辭民進黨黨主席 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

九合一大選民進黨大敗，各縣市首長幾乎「綠地變藍天」，蔡英文總統也宣布請辭黨主席。作家苦苓分析，蔡總統這2年來陷入「2大問題」，直言再不改變，「恐怕只會在歷史上留下兩個字的評價」，讓網友群起猜「是哪2字？」

苦苓今（1）日在臉書發文指出，「蔡總統已經兩年沒有提到任何原定的改革，也沒有回應任何大眾的質疑」，認為「如果再不趁著最後兩年放手一搏，恐怕只會在歷史上留下兩個字的評價。 」

此文一出立即掀起網友熱議，並紛紛推測這2字為何，「真的，除了疫情，內政交白卷，好像整個團隊只有衛福部」、「白紙總統」、「無能？」、「空白」、「擺"爛"嗎」、「空轉」。

還有人指出「小英最近好像派克隆人出來一樣，不知道在忙些什麼，非常詭異…一直說要留給大家一個更好的台灣」、「選前居住正義，選後影響經濟」、「700天沒開過記者會讓記者詢問過」、「司法改革，房價，教育...」、「過去三年重點都放在疫情控制，就算是有什麼硬體建設我想進度應該多是落後，還有似乎太多資源放在外交上」、「當初掌聲最大的司法改革政策淪為口號」。

但部分網友抱持不同想法，「蔡總統任內年金改革、黨產歸還國家、新的勞基法，但還是被否定，還得到這麼大的敗選，苦大哥還要蔡總統改革什麼？」、「在台灣要改革，就是做到流汗、被嫌惡到流口水」、「蔡總統有哪些原定的改革2年內都沒提到？請明白列舉」、「他做得還不夠多嗎？」、「 努力 工作 不懈」。

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