王浩宇怒轟：政府太小氣！　自曝賣襪子「慘虧1000萬」

▲民進黨九合一敗選至今，王浩宇檢討、解釋說法未曾停過 。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨在九合一大選全面崩盤，最終僅拿下5縣市，黨內瀰漫檢討聲浪。對此，前議題王浩宇直指，敗選最大原因之一是紓困政策上「政府太小氣」，造成許多民眾經濟損失，他更透露自己在疫情期間虧損了1000萬。

王浩宇今天在臉書現身說法，他表示民進黨在敗選後，許多人開始找戰犯，包括議員王世堅、立委高嘉瑜等人，把責任全部都推給我們的支持者。

王浩宇坦言，事實上敗選最主要原因，是因為疫情期間大家受到很大影響，「政府在很多紓困政策上對民眾太小氣」，例如3倍、5倍券的政策仍不夠，所以許多老闆、零售業虧錢。就算全世界都不好過，既使台灣政府算是做得不錯，可是許多人終究損失慘重，這也造成了民眾缺乏投票、支持民主進步黨的動力；王浩宇更透露，自家襪子、內褲品牌在疫情期間就虧了1000萬。

▲王浩宇直言政府太小氣！（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇強調，特別是很多人還需要購買火車票、請假、坐高鐵返鄉投票，「你做的還可以，可是我為什麼一定要去花我的錢，花我的時間去支持你？這個其實是一個最大的因素。」

另外，王浩宇批評政府在面對外界攻擊上的軟弱，他表示，民進黨支持者們很焦慮，因為黨中央對於網路謠言或不實指控回答得軟弱無力，甚至緩慢，「才會有這些側翼這麼認真地希望幫忙民進黨解釋，所以我們不要找錯戰犯。」

王浩宇最後呼籲，在後疫情時代，政府要想辦法彌補商家的損失，讓台灣的經濟繼續活絡。事實上，王浩宇日前就多次發文呼籲政府再發振興券。

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