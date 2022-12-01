330秒環狀煙火秀　麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告5人登場」

▲330秒環狀煙火秀！麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告五人登場」。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

隨著2022年邁入尾聲，年末最大重頭戲，就是各地的跨年晚會，麗寶樂園渡假區跨年演唱會今年力邀「原子少年天王星、水星、木星」、告五人、旺福樂團、魏嘉瑩、熊仔、琳誼、郭芝吟等多組巨星級藝人輪番上陣，豪華組合堪稱演唱會規模，今年搭配330秒環狀璀璨煙火秀，270度三面景觀煙火，陪民眾一起倒數迎接2023年。

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▲劍湖山世界的聖誕活動登場，園方也將連續16年舉辦跨年煙火。（圖／業者提供）



位在雲林的劍湖山世界推出聖誕暖心優惠活動，12月3日到12月25日週六日限定，聖誕裝扮入園即享門票優惠價299元；頗受好評的壽星優惠也即將推出，12月壽星於12月1日至12月30日，憑證購票也可以享299元優惠。

隨著聖誕腳步接近，台中捷運也充滿聖誕氣息，不僅車站詢問處、特色主題廁所及販賣機皆換上聖誕裝扮，文心崇德、文心櫻花及南屯站外的大型聖誕禮物箱、迎賓雪人及繽紛聖誕許願圈等裝置藝術今（1）日晚間率先點燈，宣告聖誕月系列活動起跑。

中捷公司表示，三大車站浪漫聖誕裝置藝術分別是，文心崇德站的聖誕禮物箱、南屯站的繽紛聖誕許願圈迎接幸福來臨，文心櫻花站有閃爍著雪白光芒的迎賓雪人，日夜呈現不同樣貌，將成為今年聖誕必拍的打卡景點，三大聖誕裝置由中捷公司和日勝生集團共同打造，展期至明年1月2日，期待以美好的節慶氣息與鄰近商圈共同發展。