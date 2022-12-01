搶雙12商機　3C通路前代iPhone現省近3000元

▲iPhone 13價格下殺。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

正式進入年末消費旺季，各大電商及實體通路力拼年終，無不大放折扣優惠，傑昇通信也宣布舉辦促銷，今日起至12/4期間蘋果手機iPhone 13、iPhone 14全系列天天降價，其中最夯的iPhone 14 Pro（256GB）直降1,010元。



傑昇通信表示，Q4向來是年終購物旺季，繼雙11檔期過後，雙12也接續登場，還有聖誕節交換禮物的重頭戲，以及歲末年終腳步近，許多企業也開始籌備尾牙禮品，加上隨著確診數不斷降低，即日起戶外配戴口罩規定正式取消，民眾前往實體通路消費的意願更高，傑昇通信預期在各式優惠助攻下，交易熱度持續增溫，買氣也會一路延續到2023年農曆春節。

傑昇通信坦言，若非大陸廠產線停擺衝擊，使iPhone 14 Pro系列淪為史上到貨最久的iPhone機型，年末買氣將會更可觀；因此針對雙12暖身促銷開跑，原價24,900元的iPhone 13（128GB），最高折抵2,910元；至今仍大缺貨的iPhone 14 Pro（256GB），傑昇通信全台門市現貨供應，購機再折1,010元；標準版的iPhone 14（128GB），活動期間再打9折。