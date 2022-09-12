Pro系列被秒殺！他曝只想買平價版iPhone 14　網笑虧：怎不選SE？

▲蘋果iPhone 14和iPhone 14 Plus。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

蘋果首批iPhone 14 Pro系列在9日晚間8點被秒殺，不過iPhone 14系列則至今都還有存貨。就有一名網友分享自己選擇iPhone 14的原因，表示雖然知道iPhone 14 Pro系列多很多功能跟新的晶片，但身為上班族，加上平常很少拍照，他反倒會去選擇較輕的機型，「何必每天帶者一個幾乎用不到的厚重鏡頭，玩手遊的時候手持較重的手機對手腕也是傷害。」

一名網友在PTT以「選擇iPhone 14的原因分享，輕跟沒有3鏡頭模組」為題發文，表示雖然大部分的人都選iPhone 14 Pro，而且很多YouTuber也建議大家要選iPhone 14 Pro，「因為多7000塊多了很多功能跟新的晶片」，但他還是會選擇購買iPhone 14。

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▲該名網友的貼文。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，自己是上班族，每天手機使用平均是5小時，常用的app是line 跟2d手遊，下班後會玩2d手遊3-4小時，雖然iPhone 14 Pro的主相機很強，「但我相信大部分上班族應該也很少用到主相機，早就已經過了會一直拍風景的年紀，反而比較重視跟家人的合照」，所以根本沒必要每天帶者一個幾乎用不到的厚重鏡頭，玩手遊的時候手持較重的手機對手腕也是傷害。

原PO因為以上原因選擇iPhone 14，並分析iPhone14 的客群有兩種，有用主相機的需求的人選iPhone 14 Pro，而幾乎用不到主相機的人可以選iPhone 14。

不少網友在看完原PO的想法後不解表示，為何不直接購買降價的iPhone 13，「真的盤，要考慮重量的話不如買13，反正錢你花的開心就好」、「你適合的是13，但你要多花錢也無妨」、「14的問題不是需不需要14pro的新功能…而是跟13的差異幾乎無感還貴3000」、「你只是想說服自己而已吧XD 要『比較輕』怎不選 SE？」

不過也有網友指出，iPhone 14開始預購已經30個小時了，現在下訂還是能夠首批取貨，可見市場普遍不買單。