　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14沒亮點！　iPhone 13翻新機價格逆勢上漲11%

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14手機開賣後，不少人轉投向13系列的翻新機。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

美國翻新機市場中，最暢銷產品包括iPhone 8系列、iPhone 11系列以及iPhone XR 系列，不過有分析師指出，自從iPhone 14系列發布以來，前述型號價格平均都下滑22％，唯獨iPhone 13系列翻新機價格平均上漲了11％。

「CounterPoint Research」日前發布一份翻新手機市場的研究報告，分析師認為雖然舊版iPhone價格走低，但自從iPhone 14系列上市之後，翻新版iPhone Pro需求就持續強勁。

Counterpoint指出，這樣的現象一定程度上是5G發展的結果，只支援到4G的手機變得更便宜，翻新的5G手機則愈來愈受歡迎。報告指出，購買翻新的5G iPhone手機，讓消費者更有餘裕選擇更貴的5G套餐。

分析顯示，iPhone 8系列翻新機平均價格在這段時間裡下降了38％，iPhone X系列翻新機平均則下降23%，iPhone 11翻新機系列平均下降15%，支援5G的iPhone 13系列翻新機，價格卻走高11%，因為用戶認為iPhone 13更划算。

計算結果顯示，美國消費者平均換機時間為3年7個月，比以往更久，而Counterpoint得出的結論是，由於全球經濟疲軟，消費者寧用購買翻新的iPhone 13系列，會比買iPhone 14系列更省錢。還有一個主因，iPhone 14基本款和iPhone 13系列相比，升級並不明顯。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
1圖看懂國慶流程　蔡英文演說、日本「橘色惡魔」登場時間曝
蘭嶼百人亂鬥！5居民、1遊客被逮　移送地檢署下場曝
直擊林志玲返台低調做愛心！仙氣畫面曝　買這家人氣滷肉飯
台大網紅教授遭控性騷女學生　葉丙成火大報警抓人

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14沒亮點！　iPhone 13翻新機價格逆勢上漲11%

Meta新頭戴式裝置發布前　HTC官方圖透新VR頭顯

時代的眼淚！蘋果新增兩過時產品　iPhone5c、iPad mini 3將入列

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

iPhone 14沒亮點！　iPhone 13翻新機價格逆勢上漲11%

Meta新頭戴式裝置發布前　HTC官方圖透新VR頭顯

時代的眼淚！蘋果新增兩過時產品　iPhone5c、iPad mini 3將入列

國慶大會登場！蔡英文10:25發表談話　藍綠白黨主席全到齊

英國僑民慶雙十遊泰晤士河　倫敦塔橋為台灣而開

5屁孩30刀砍死小黃司機！竟為2000元　13年前夜景聖地驚悚命案

蔡英文國慶演說4大重點　預告疫後4大難題「不代表台灣會風平浪靜」

快訊／賀「中華民國台灣」國慶　陳時中：首都市長應為民主盡力

韋禮安：微不足道的日常，都是很值得感激的事，享受每一個現在

直擊／國安局長陳明通現身國慶大會　赴機動指揮所視察維安部署

福特將推新一代「7人休旅」！今年發表　造型、空間很霸氣

一張圖看國慶表演！　蔡英文演說、日本「橘色惡魔」登場時間曝

影／月子中心顧嬰兒超輕鬆？　護理師：忙到沒空喝水

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

3C家電熱門新聞

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

iPhone 14沒亮點！　iPhone 13翻新機價格漲11%

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

Meta新頭戴式裝置發布前　HTC官方圖透新VR頭顯

時代的眼淚！蘋果新增兩過時產品　iPhone5c、iPad mini 3將入列

飽妮首選Sony BRAVIA A95K「宅家享受」極致影像美學

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

他點「2優勢」預測iPhone 14 Plus會大賣！網秒打臉

iOS 16新功能！想關機「叫Siri關就好」

「高舉iPhone14 Pro」錄影變死機！原因曝光

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

衝更新「iOS16.0.2」災情曝光！果粉抖：怕怕的

iPhone 14系列上市後　iPhone二手機這款掀起拋機潮

她升級iOS16超耗電　內行揪問題：對電池很傷

更多熱門

相關新聞

iPhone 14 Plus今開賣！電信指定方案3400元帶回家

iPhone 14 Plus今開賣！電信指定方案3400元帶回家

中華電信今日宣布開賣iPhone 14全機型，iPhone 14 Plus於全台500間指定服務據點及中華電信網路門市同步銷售，而申辦精采5G月繳1,399元(36個月)， iPhone 14 Plus (256GB) 17,800元、iPhone 14 (256GB) 13,800元，搭配舊機回收換新再折2,000元優惠、VIP購機優惠最高再折5,000元等，全新6.7吋大螢幕iPhone 14 Plus (256GB)專案價3,400元入手，iPhone 14 (256GB)即可0元帶回家。

iPhone 14 Plus開賣！　追劇、手遊狂人該搶了

iPhone 14 Plus開賣！　追劇、手遊狂人該搶了

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

iOS 16新功能！想關機「叫Siri關就好」

iOS 16新功能！想關機「叫Siri關就好」

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

關鍵字：

iPhone 14iPhone 13蘋果

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

小S向Lulu道歉「還原節目真相」

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

她罹胃癌「不化療、不開刀」癌細胞竟全消失！醫揭1關鍵

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面