iPhone 14沒亮點！　iPhone 13翻新機價格逆勢上漲11%

▲iPhone 14手機開賣後，不少人轉投向13系列的翻新機。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

美國翻新機市場中，最暢銷產品包括iPhone 8系列、iPhone 11系列以及iPhone XR 系列，不過有分析師指出，自從iPhone 14系列發布以來，前述型號價格平均都下滑22％，唯獨iPhone 13系列翻新機價格平均上漲了11％。

「CounterPoint Research」日前發布一份翻新手機市場的研究報告，分析師認為雖然舊版iPhone價格走低，但自從iPhone 14系列上市之後，翻新版iPhone Pro需求就持續強勁。

Counterpoint指出，這樣的現象一定程度上是5G發展的結果，只支援到4G的手機變得更便宜，翻新的5G手機則愈來愈受歡迎。報告指出，購買翻新的5G iPhone手機，讓消費者更有餘裕選擇更貴的5G套餐。

分析顯示，iPhone 8系列翻新機平均價格在這段時間裡下降了38％，iPhone X系列翻新機平均則下降23%，iPhone 11翻新機系列平均下降15%，支援5G的iPhone 13系列翻新機，價格卻走高11%，因為用戶認為iPhone 13更划算。

計算結果顯示，美國消費者平均換機時間為3年7個月，比以往更久，而Counterpoint得出的結論是，由於全球經濟疲軟，消費者寧用購買翻新的iPhone 13系列，會比買iPhone 14系列更省錢。還有一個主因，iPhone 14基本款和iPhone 13系列相比，升級並不明顯。