徵召吳怡農參戰北市立委補選　陳其邁曝「關鍵原因」：他最有勝算

▲民進黨代理黨主席陳其邁。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場。民進黨宣布徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，再次挑戰立委席次，對此，代理黨主席、高雄市長陳其邁今（1）日受訪時表示：「他在地方經營非常紮實，個人形象也非常清新，是這個選區最有勝算的候選人，中央黨部會全力進行輔選。」

陳其邁今被問及徵召吳怡農參戰北市立委一事表示：「他（指吳怡農）在上次立委選戰時已在那個選區選舉過，地方經營非常紮實，個人形象也非常清新，不管是在國際政治，或者是在整個包括經濟、財經也好，或者台灣很多青年關心的一些議題來講，他都有非常多的經驗。」

▲民進黨將徵召吳怡農參選立委補選。（資料照／記者林敬旻攝）

陳其邁說：「他是我們認為在這個選區最有勝算的候選人，後續還是要大家一起努力，全力地跟吳怡農打好這一仗，中央黨部也會全力地來進行輔選」。他也強調，吳怡農個人的條件非常地好，從這個2020年之後，怡農整個的成長，大家也都看的見，會是一個非常優秀的候選人，會全力地來拉抬吳怡農。

至於國民黨的人選還沒出來，並要透過徵召方式進行，陳其邁則不表示看法，僅回應尊重他們。