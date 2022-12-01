麥克風漏電！22歲佳麗一碰「恐怖抽搐10秒」　倒在舞台畫面曝光





▲佳麗在舞台上突然觸電。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥女子安德莉雅(Andrea Victor)近來參加2022年薩瓦約小姐選美比賽(Miss Sahuayo)，在舞台上表演時，手一碰到麥克風居然觸電，整個人不停抽搐當場倒在舞台上，恐怖情景嚇壞現場觀眾，影片後來在網路上瘋傳。

這起驚險事件上月27日發生在墨西哥西部米卻肯州(Michoacán)所舉行的選美比賽中，影片中可看到，22歲參賽佳麗安德莉雅身穿一件有著華麗羽毛的傳統服裝，當她伸手拿麥克風想要講話時突然觸電，整個人不停抽搐長達10幾秒，最後倒在舞台上。

恐怖情況嚇得司儀大喊，「她觸電了，她觸電了」，引發觀眾一陣恐慌，現場工作人員 趕緊跑上台幫忙把麥克風和電線從她身上移除，將人攙扶下台，比賽中止一段時間才恢復，幸好安德莉雅沒有大礙，後來回到舞台上完成演講，獲得全場觀眾鼓掌。

慘遭觸電的安德莉雅雖然沒有如願抱回后冠，不過因為影片在網路上爆紅，讓她成為網友心中的最棒佳麗，她後來也在網路上感謝大家支持，「我充好電回來了，哈哈哈，謝謝大家的關心，感謝上帝，我一切都很好」。