麥克風漏電！22歲佳麗一碰「恐怖抽搐10秒」　倒在舞台畫面曝光

▲佳麗在舞台上突然觸電。（圖／翻攝自YouTube）
記者李振慧／綜合報導
墨西哥女子安德莉雅(Andrea Victor)近來參加2022年薩瓦約小姐選美比賽(Miss Sahuayo)，在舞台上表演時，手一碰到麥克風居然觸電，整個人不停抽搐當場倒在舞台上，恐怖情景嚇壞現場觀眾，影片後來在網路上瘋傳。
這起驚險事件上月27日發生在墨西哥西部米卻肯州(Michoacán)所舉行的選美比賽中，影片中可看到，22歲參賽佳麗安德莉雅身穿一件有著華麗羽毛的傳統服裝，當她伸手拿麥克風想要講話時突然觸電，整個人不停抽搐長達10幾秒，最後倒在舞台上。
恐怖情況嚇得司儀大喊，「她觸電了，她觸電了」，引發觀眾一陣恐慌，現場工作人員 趕緊跑上台幫忙把麥克風和電線從她身上移除，將人攙扶下台，比賽中止一段時間才恢復，幸好安德莉雅沒有大礙，後來回到舞台上完成演講，獲得全場觀眾鼓掌。
慘遭觸電的安德莉雅雖然沒有如願抱回后冠，不過因為影片在網路上爆紅，讓她成為網友心中的最棒佳麗，她後來也在網路上感謝大家支持，「我充好電回來了，哈哈哈，謝謝大家的關心，感謝上帝，我一切都很好」。
MUJER EN CERTAMEN DE BELLEZA SE ELECTROCUTA EN PLENA PASARELA Y DURANTE TRANSMISIÓN EN VIVO.— Radio Motiva (@radiomotivacl) November 29, 2022
Una descarga eléctrica fue lo que recibió la concursante del concurso de belleza Señorita Sahuayo 2022 Andrea Granados Víctor justo al tomar el micrófono para presentarse ante los jueces pic.twitter.com/AtsN7H2Qqo
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