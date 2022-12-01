藍營批屏東選務掩護特定候選人　李進勇3點澄清：對選務人員不公平

▲中選會主委李進勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤，28日前往屏東地方法院聲請證據保全與驗票遭駁回。對於媒體追問此事，中選會主委李進勇再提出3點解釋，李表示，所有疑點都已經清清楚楚，尊重任何人訴訟權利，「但正常的提告程序是你有收到證據再告，現在是我要去告，拜託大家幫我找證據，天下間哪有這種事！對兢兢業業的選務人員不公平。」

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票的差距，敗給民進黨候選人周春米，後續傳出開票疑雲，蘇清泉於是聲請驗票、保全證據。如今聲請保全證據被駁回，蘇清泉團隊表示，將繼續提出抗告、努力蒐集事證，也希望鄉親若有選務違法的事證，能夠出面提供給團隊。

李進勇指出，有關於屏東縣長選舉議題，蘇姓候選人主張計票過程有誤植，但這部分事實已經非常清楚，是媒體誤植開票結果，這在當天晚上就發現、聯絡該媒體，該媒體也兩度澄清，這部分與中選會無關。

對於候選人質疑開票不同時間有不同數據，李進勇回應，其實這才是正常的，不管是領票人、得票數都是累積的，投開票所開票結果跟數據會不斷報到中央選情中心來，自然會顯現不同的投票人數，這是正常現象，這部分已經很清楚，就應該接受、面對，不要再製造社會紛擾。

對於外界質疑，屏東某投票所程序有瑕疵，李進勇坦言，確實有瑕疵，但結果並無錯誤，開票過程中兩黨都有監票員在現場，雙方都在場的情形下，開票過程雖然有瑕疵，但結果完全正確，開票的結果都有紀錄，副本會給監票員，監票員也會把結果送給競選總部，候選人只要去查查看這個結果就非常清楚。

李進勇表示，所有疑點都清清楚楚，也因此候選人申請保全證據法院並沒有採納，後續發展對選務人員並不公平，尊重任何人訴訟權利，「但正常的提告程序是你有收到證據再告，現在是我要去告，拜託大家幫我找證據，天下間哪有這種事！對兢兢業業的選務人員不公平。」