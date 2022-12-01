動搖了？王鴻薇談投入立委補選「很糾結」　推演過如何攻擊吳怡農

▲王鴻薇坦言內心的糾結。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

相較於民進黨確定將由吳怡農參選北市立委補選，藍營人選卻陷入難產，被點名的台北市議員徐巧芯、王鴻薇，以及立委鄭麗文都表態不會參選。不過，經過這幾天勸進聲不斷，王鴻薇1日接受專訪時立場似乎有些動搖，她坦承內心很糾結，認為自己臉皮薄，就職議員同時若參加立委補選說不過去，但她也說，覺得自己若沒有就職問題，補選會贏，甚至推演過怎麼攻擊民進黨提名的吳怡農了。

王鴻薇今早接受媒體人朱凱翔專訪，談第三選區立委補選自己頻頻被點名，王鴻薇說，自己目前的立場還是不要選，因為才剛選上議員就參加立委補選，12月25日是否要就職？「那前面是選心酸嗎？」若參選，大家一定會拿她這兩天說不選的話來罵。

王鴻薇進一步表示，自己和另一位被點名的台北市議員王浩有通電話，也有打給李貴敏表達全力輔選之意，講到最後才發現李貴敏戶籍根本也不在中山與北松山選區。她說，目前的決定還是會去議員就職，不然無法說服選民，更稱自己臉皮很薄，很多人說太糾結了，所以過不了那個坎，「我也不懂自己為什麼要這麼糾結，更不懂為什麼很多人可以這麼厚臉皮！」

王鴻薇說，如果自己會動搖，就是有人表達，這不是她一個人的事情，若讓民進黨搶下灘頭堡，會讓他們精神為之一振，大打蔣萬安一個巴掌，選上市長後把本命區也丟了。王鴻薇坦言，「自我」仍在抗爭中。