孫春蘭整場會議未提「動態清零」！　彭博：北京防疫策略有望轉向

▲中國國務院副總理孫春蘭11月30日公開發言未提到「動態清零」。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中國各地掀起「白紙革命」後，上海、廣州多地突然宣布解封。國務院副總理孫春蘭11月30日表示，Omicron致病性減弱，也未提及動態清零。彭博社就指出，這似是中國官方首次承認新冠病毒不再那麼嚴重，沒使用「動態清零」一詞並非偶然，而是象徵著北京立場有所軟化，可能是正在尋求改變策略的新跡象。

據彭博社報導，即將離任的中國國務院副總理孫春蘭在國家衛健委與醫療專家們召開座談會時表示，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。根據會後發表的聲明，她沒有使用「動態清零」一詞。

報導稱，負責醫療衛生部門的孫春蘭已成為強硬防疫措施的代名詞，若她出現在某個疫情爆發的城市，通常是當局準備採取更嚴厲管控的跡象，例如武漢、上海與海南島，還因此被陸網影射只要「老太太」、「孫老太」一到當地就會全面封鎖。

▲今年中共二十大主席團常委會名單也包括孫春蘭。（圖／記者任以芳攝）

紐約公共關係顧問公司Teneo的總經理Gabriel Wildau表示，孫春蘭的發言非常重要，因為她是中央迫使地方政府嚴格清零的先鋒，作為國務院副總理與前政治局委員的她措詞謹慎，全程沒有提到「動態清零」不可能是偶然的，「最高領導層顯然在對最近的抗議運動做出回應。」

彭博分析，雖然這似乎是北京方面正在尋求改變防疫策略的新跡象，但孫春蘭並未提到中國解封重啟或下一步可能採取的措施，只強調了有必要加速規劃治療藥物和其他醫療資源，這種軟化的語氣是否只是為了安撫抗議者，或是重新開放的日子即將到來，仍有待觀察。

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